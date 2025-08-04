ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AIFT攜手睿麒保經　推出商業保險數位化平台

▲▼AIFT聯手睿麒保經推出商業保險平台。（圖／AIFT提供）

▲AIFT聯手睿麒保經推出商業保險平台。（圖／AIFT提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國際領先的科技企業AIFT旗下數位保險科技方案IXT宣布與睿麒保險經紀人(Richmond)合作，共同推出台灣首個商業保險數位化平台，這項創新合作整合多家知名保險公司的商業保險產品，包括：明台產物保險的資訊安全險、和泰產物保險的店家、管委會公共意外責任險、旺旺友聯產物保險的公共意外責任險—活動事件，透過IXT的數位保險系統，將原本繁複的保險流程首次實現全面數位化，大幅簡化報價與投保程序。

值得一提的是，明台產物保險的資安險與AIFT旗下的資安評估供應商Cymetrics的深度整合，為國內首創數位資安保險開創合作模式，企業客戶可提供網域資訊，透過 Cymetrics 專業的 EASM 資安風險評估平台進行掃描與分析，並依據風險評級計算保費，打造更具風險導向的資安保障方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AIFT Enterprise執行長Michelle Ip表示：「我們的目標是透過科技解決方案徹底改變商業保險的體驗。透過IXT平台，不僅將繁瑣的商業保險流程數位化，更建立了強大的保單管理系統和產品快速更新機制，使中小企業能夠更快速完成投保流程，獲得全面的保障。」

睿麒保險經紀人(Richmond)總經理郭書彬指出：「在數位轉型的浪潮中，商業保險一直是最難突破的領域之一。這次與AIFT的合作讓我們能夠為客戶提供前所未有的保險購買體驗，特別是對於中小企業而言，能夠以直觀、快速的方式獲取他們所需的保障。這不僅提升了我們的服務效率，即時掌握要保狀況，更大大增強了客戶滿意度。」

此次AIFT與睿麒保險經紀人的合作，為台灣中小企業帶來前所未有的保險服務體驗，展現AIFT在推動數位保險科技創新方面的領導地位，並為保險產業數位轉型立下新標竿。

關鍵字： 數位保險AIFT睿麒商業保險台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好心反被撞】她禮讓救護車卻骨折送醫T^T

推薦閱讀

換股利多鈍化　鴻海、東元雙雙翻黑

換股利多鈍化　鴻海、東元雙雙翻黑

受到關稅不確定因素干擾，鴻海（2317）以換股方式成為東元（1504）大股東的利多鈍化，今（4）日兩檔雙雙翻黑，開盤1個半小時，東元成交量逾4.8萬張居上市公司第4大，股價小跌0.36%至55.8元，鴻海則跌0.83%，暫報180元。

2025-08-04 10:42
美元受挫！關稅續拼協商　新台幣飆升2角奔抵29.8元

美元受挫！關稅續拼協商　新台幣飆升2角奔抵29.8元

受到政府對台灣輸美產品關稅課徵20%稅率釋放「暫時性關稅」的訊息以及美國聯準會（Fed）降息機率升高導致美元受挫影響，市場預期台美政府溝通期間新台幣看升，新台幣兌美元今（4）日盤中升逾2角，不但再度見到29元字頭，更一舉攻破29.9元大關，奔抵29.8元。

2025-08-04 10:32
金管會開放符合3條件無流通權證　得以申請提前下市

金管會開放符合3條件無流通權證　得以申請提前下市

為因應金融市場的發展需求，以及提升我國金融競爭力，金管會持續透過「金融行動創新法規調適平台」廣納各界建議，經學界及業界委員提出開放在外無流通符合三項條件權證得申請提前下市之意見，證交所、櫃買中心，以及中華民國證券商業同業公會共同研擬開放權證提前下市機制及相關配套措施。

2025-08-04 10:37
關稅利空罩頂！日股狂瀉逾949點　失守4萬大關

關稅利空罩頂！日股狂瀉逾949點　失守4萬大關

受到新一輪關稅與美國就業數據報告不佳、OPEC+宣布增產等利空因素衝擊，日股今（4）日早盤重挫逾949.08點，失守4萬點整數大關，至台北時間上午8點半左右跌幅仍逾2%以上。

2025-08-04 08:54
兆豐與刑警聯手推「跨行即時攔截預警」打詐　銀行公會同步研議

兆豐與刑警聯手推「跨行即時攔截預警」打詐　銀行公會同步研議

銀行打詐有新招，兆豐銀行領軍的「金融與科技反詐大聯盟」和刑事警察局合作，據指出已向金管會提出新計畫，透過銀行之間的「去識別化」資料交換即時讓警鈴響起，當民眾試圖在第二、三家，甚至更多的銀行能即時攔阻可疑匯款，以免造成更多被害人。

2025-08-04 10:13
快訊／關稅重拳台積電跌15元至1125　台股殺逾240點

快訊／關稅重拳台積電跌15元至1125　台股殺逾240點

美股4大指數全面下跌，台股今（4日）以23260.18點開出，指數大跌174.2點，跌幅0.74％。隨後因台積電（2330）跌勢擴大至下跌15元、挫至1125元，台股跌點也擴逾243點，失守23200點。

2025-08-04 09:05
強棒00961再出手！配發0.077元年化配息率竄10%　市場追捧規模暴增居冠

強棒00961再出手！配發0.077元年化配息率竄10%　市場追捧規模暴增居冠

富蘭克林華美投信旗下採月配息、FT臺灣永續高息（00961）在今（1）日公布上市之後第2次配息金額為0.077元，以收盤價9.31元計算，年化配息率衝10%，由於上一個月超狂首配，00961成投資人追棒標的，單日成交量攀升至逾萬張，在台股ETF中7月基金規模月成長率高達290.34%，遠遠超車第2名，在本（8）月配息依然亮眼下，估計仍是市場寵兒。

2025-08-04 09:00
00768B配10%太夯緊急配售！網驚：還買得到嗎？

00768B配10%太夯緊急配售！網驚：還買得到嗎？

8月除息秀即將登場，其中，復華20年美債（00768B）最受注目，其8/1公告配息金額1.24元，若以當日收盤價來算，年化配息率達9.98%，突破市場預期！被視為本波除息行情的領頭羊。

2025-08-04 08:50
市場看傻！00768B首次配息就10%！破美債ETF新紀錄！

市場看傻！00768B首次配息就10%！破美債ETF新紀錄！

隨著聯準會降息時程未明，投資人對美債ETF的布局逐漸轉向追求穩定收益。復華20年美債（00768B）公告配息金額1.24元，若以8/1收盤價來算，年化配息率達9.98%，突破市場預期。

2025-08-04 08:40
一表看懂8月長天期美債ETF除息亮點　00768B配息爆發力勝出

一表看懂8月長天期美債ETF除息亮點　00768B配息爆發力勝出

8月除息秀即將登場，五檔長天期美債ETF預計8月中下旬陸續除息，其中，復華20年美債（00768B）最受注目，不僅拿下成交量與單位數漲幅雙冠，亦被視為本波除息行情的領頭羊。

2025-08-04 08:30

讀者迴響

熱門新聞

新台幣優利活儲存款年息喊上10%　3銀行新舊戶皆享好康

下半年的國定假日增3天　勞動部列6要點「放假工資照給」

家寧一家踩8道稅法紅線　學者驚「11個人頭講義氣」

快訊／關稅重拳台積電跌15元至1125　台股殺逾240點

關稅利空罩頂！日股狂瀉逾949點　失守4萬大關

市場看傻！00768B首次配息就10%！

長榮集團前副總裁林省三過世　享年95歲　

實支險爆賠壓力保險公司吃不消

台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哀鴻遍野

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366