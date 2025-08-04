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台灣首檔債券主動式ETF上櫃掛牌　亞資中心注入新動能

▲▼聯博主動債券ETF。（圖／櫃買中心提供）

▲金管會證期局副局長高晶萍(右三)、櫃買中心董事長簡立忠(右二)、聯博集團亞太區總裁高愛捷Ajai Kaul(左三)、聯博投信董事長翁振國(左二)、聯博投信總經理吳中嵐(左一)、永豐金證券資深副總黃黎明(右一)共同進行敲鑼儀式。（圖／櫃買提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣首檔債券主動式ETF，聯博投信發行之聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D）於今（4）日上櫃掛牌，象徵著台灣債券ETF市場邁入全新的里程碑，也為亞洲資產管理中心注入新動能，掛牌典禮貴賓雲集，包括金融監督管理委員證券期貨局副局長高晶萍、聯博集團亞太區總裁高愛捷(Ajai Kaul)、聯博投信董事長翁振國。

證期局副局長高晶萍致詞時表示，金管會主委彭金隆在推動政策上一直秉持積極開放的態度，重視並傾聽業界意見，金管會將兼顧業者發展、風險控管、投資人權益，持續推動台灣成為亞洲資產管理中心之政策。被動式ETF目前已是國人重要的投資理財工具，金管會也期望透過主動式ETF的推出，除了為債券ETF市場注入創新動能，也可同時平衡國人在被動與主動商品之間的配置。

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櫃買中心董事長簡立忠則強調，聯博投信在台灣首檔債券主動式ETF的掛牌，為資產管理市場樹立了一個重要的里程碑，具有兩項重要意義，其一為為債券ETF市場加入「主動式」元素，帶來更多元的選擇，以及其二為外資投信聯博集團首度加入櫃買債券ETF的行列，帶來新的市場活力。

聯博集團亞太區總裁高愛捷指出，台灣是聯博在亞洲最重要的市場之一，因應當前投資人對收益投資的高度需求，聯博投信以債券做為首發產品，亦是對台灣債券 ETF 市場的高度肯定與對投資人實現長期價值的承諾。

聯博投信董事長翁振國則表示今日首檔債券ETF的發行只是一個開始，未來將會持續在台灣推出相關商品，讓台灣被世界看見。投資人的每一塊錢，都是聯博投信肩膀的負擔，聯博投信將秉持高度專業及誠實的態度，透過技術操作持續提供投資人更具彈性與效率的資產配置工具。

櫃買中心一直以來致力推動債券ETF市場之發展，目前上櫃債券ETF共計有94檔，資產規模約新台幣2.6兆，排名亞太地區交易所第一。
 

關鍵字： 債券ETF聯博投信金管會亞洲市場台灣finance

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