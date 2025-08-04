貨櫃船運市場下半年低迷　日本海洋網聯率先調降全年預測

▲日本海洋網聯船務調降今年財測。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

全球貨櫃船運市場今年下半年因為需求疲軟、產能過剩以及貿易政策動蕩導，日本海洋網路船務(ONE)下調了整個財政年度的預測下調4億美元，業界估計其他船公司可能也會效仿。傑富瑞(Jefferies)的分析師在最新的貨櫃船運報告中以「不太好與不壞之間的平淡地帶」形容市場現況，指出儘管初運價出現了一些飆升，但市場景氣已明顯減弱，正準備迎接一個低迷的旺季。

第三季原本是貨櫃船運旺季，Linerlytica警告稱，美國關稅政策的連鎖效應正開始產生影響，貨櫃運量目前面臨壓力。最近宣佈的美歐貿易協定，包括對歐洲商品徵收15%的關稅，預計將對跨大西洋貿易量造成特別嚴重的打擊。

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2025年上半年，從歐洲到美國的進口增長了8%，但增勢預計將在下半年逆轉，傑富瑞預計將下降10%。與此同時，跨大西洋航線的運力仍比一年前高出16%，這引發了人們的擔憂，即如果需求像預期的那樣下降，將出現嚴重的運力過剩。

貨運指數反映了這種悲觀情緒。上海貨櫃運價指數(SCFI)連續八周下跌，上周五(1日)又下跌42點，由於供需不平衡，航運公司計劃的8月份運價上調未能堅持下去。

ONE是全球第六大貨櫃船公司該公司上周五公佈了其第一季度(日本財年4-6月)業績，該季營收為40.49億美元，凈利潤為8600萬美元。公司將其全年預期削減了4億美元，執行長傑里米·尼克鬆表示，原因是持續的地緣政治和經濟挑戰。

Nixon說：「我們的全年預測可能面臨持續的地緣政治不確定性和主要經濟體不斷變化的市場狀況以及影響全球供應鏈的港口擁堵等不利因素。」

根據Sea-Intelligence的說法，6月初短暫的利率反彈已經消退，而備受期待的旺季可能會完全消失。在最壞的情況下，8月份的貨運量可能年減26%，引發更多的空載和利率下行壓力。

分析師警告稱，即使9月底出現短暫、緊急的飆升(受美國進口商趕在中國黃金周之前發貨的推動)，這也將是暫時現象。 海洋情報指出：「我們可能會看到像6月那樣的另一個高峰，然後是另一個急劇下降。」

現貨市場運價走勢反映了這種波動。韋斯普奇海事(Vespucci Maritime)的拉爾斯‧詹森（Lars Jensen）本周早些時候強調，6月份至美國西海岸的跨太平洋運費飆升逾3000美元，如今已完全回落，回到飆升前的水準