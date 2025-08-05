童子賢揭「台專20％關稅」暗黑祕辛：川普獅子大開口

▲和碩董事長童子賢認為，美國可能獅子大開口，要求台灣大幅提高投資金額。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣對等關稅卡到最後一天，美國才公布是20％，究竟關鍵為何？對此，和碩董事長童子賢透露，極有可能是台灣不肯爽快讓步承諾進口美國汽車、牛豬內臟、稻米等農產品。還有川普很在意的美國製造重返，可能對投資金額獅子大開口，甚至是要求拿台灣半導體技術去挽救美國半導體業，這些都讓川普未能滿意，因此端出20％關稅來施壓。

這次台灣被課了20％的暫時稅率，代表川普仍不滿台灣提出的條件。據彭博社等外媒報導，美方要求台灣的投資規模需比照日本與韓國，台灣才有資格享受15％稅率，而二國承諾投資美國的金額，分別是5,500億美元和3,500億美元。

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過去4個月，行政院經貿談判小組，在副院長鄭麗君帶隊下，與美方進行了4輪實體磋商、多次線上談判。就在日、韓、歐盟都與美方達成關稅協議，台灣在壓線最後一刻被公布的成績為何還是不及格？

▲川普被外界稱為「關稅帝君」，要拜一拜才會顯靈。

第一時間接受本刊訪問的和碩董事長童子賢緩頰說，這是短期的影響，畢竟日本、韓國也曾拿到25％的下下籤高關稅。但是幾個禮拜後，日本、韓國關稅又被降成15％。台灣也可以比照參考。「畢竟川普是『關稅帝君』，總是要拜一拜，才會顯靈。」他說。

童子賢認為，極有可能是台灣不肯爽快讓步承諾進口美國汽車、牛豬內臟、稻米等農產品。還有川普很在意的美國製造重返，可能對投資金額獅子大開口，甚至是要求拿台灣半導體技術去挽救美國半導體業，這些都讓川普未能滿意，因此端出20％關稅來施壓。

誠如童子賢所言，本刊調查，這次台灣與美談判卡關的最大關鍵，其實就在於護國神山—台積電。「自始至終半導體，尤其是台積電，就是川普最在意的！」一位科技業大老不諱言地說。「台灣能否開出讓川普滿意的條件，還是要看台積電董事長魏哲家。」

去年台灣對美國貿易逆差739億美元，比起日本的685億美元和韓國的660億美元更高，也讓政府與美談判更為困難，美方一直對台施壓希望台積電能做更多事。「日前傳出川普要求台積電要入股英特爾49％，甚至再投資美國4千億美元，這對魏哲家來說，都是不可能馬上答應的事。」一位上市櫃大老闆搖著頭說。



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