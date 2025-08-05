賴清德請大咖爭取低關稅　AIT一理由直接沒收

▲台美關稅公布後，賴清德總統開記者會表示，20％關稅只是暫時性的，可望再調降。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士透露，賴清德總統從4月川普宣布對等關稅以來，多次邀集產業大老闆到官邸會商，希望業者以揪團方式給美國投資大禮。想不到，賴總統的如意算盤竟然被美國在台協會打回票，表示赴美投資不需要台灣官方協助，大筆一揮就讓台灣能夠端上檯面的籌碼，直接被沒收。

從4月川普掀起關稅海嘯以來，賴總統多次邀集產業大咖赴官邸會商，希望官民合作，讓關稅衝擊能降至最低。面對強勢的川普，政府曾多次拜託赴美設廠的大廠相助，一度由經貿辦出手，邀集業者以揪團的方式，給美方一個投資大禮。「沒想到，AIT（美國在台協會）直接表示，赴美投資就由美方直接談就好，無需台灣官方協助，讓原本想助一臂之力的業者們，也幫不上忙。」知情人士說。

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▲台美貿易順差金額遠超日韓，關鍵在AI伺服器出貨量大幅成長。

這次台灣被課了20％的暫時稅率，代表川普仍不滿台灣提出的條件。據彭博社等外媒報導，美方要求台灣的投資規模需比照日本與韓國，台灣才有資格享受15％稅率，而二國承諾投資美國的金額，分別是5,500億美元和3,500億美元。

「台積電赴美投資1,650億美元，早就送出去了。川普這次要的自然更多。不管是農業、汽車還是保健食品，這些就算台灣全讓了，再加上買石油、天然氣、飛機跟軍火，也比不上貿易逆差最大的半導體與資通訊。」資深科技業者分析。「川普最在意的就是美中對抗，掌握半導體與AI技術才是重中之重，赴美設廠只是開始，美方終究要掌握關鍵技術在自己手裡。」

▲政府多次拜託赴美設廠的電子業大老闆相助，給美方一個投資大禮。

再過一到二個禮拜，美國就要宣布對半導體以及相關產品課徵關稅的232條款調查結果。「半導體輸美占總出口比例僅5％，但顯示卡和伺服器不只是我國資通訊出口大宗，輸美占比又高達6、7成，萬一課稅，對台灣出口打擊會很大。」國泰世華首席經濟學家林啟超提醒。

對於232條款，業者們個個戰戰兢兢，因為「重點還不是稅率多少，而是台灣究竟要讓利讓到什麼程度，美國才會滿意？」不願具名的半導體業主管憂心說，「半導體關稅台商大部分可以轉嫁，川普最想要的是台積電把先進製程的技術全交出來，或要台積電挽救英特爾；第二，則是要台積電加碼投資4千億美元，如果答應，等於全部核心都送美國。」



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