ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

賴清德請大咖爭取低關稅　AIT一理由直接沒收

台美關稅公布後，賴清德總統開記者會表示，20％關稅只是暫時性的，可望再調降。（翻攝總統府Flickr）

▲台美關稅公布後，賴清德總統開記者會表示，20％關稅只是暫時性的，可望再調降。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士透露，賴清德總統從4月川普宣布對等關稅以來，多次邀集產業大老闆到官邸會商，希望業者以揪團方式給美國投資大禮。想不到，賴總統的如意算盤竟然被美國在台協會打回票，表示赴美投資不需要台灣官方協助，大筆一揮就讓台灣能夠端上檯面的籌碼，直接被沒收。

從4月川普掀起關稅海嘯以來，賴總統多次邀集產業大咖赴官邸會商，希望官民合作，讓關稅衝擊能降至最低。面對強勢的川普，政府曾多次拜託赴美設廠的大廠相助，一度由經貿辦出手，邀集業者以揪團的方式，給美方一個投資大禮。「沒想到，AIT（美國在台協會）直接表示，赴美投資就由美方直接談就好，無需台灣官方協助，讓原本想助一臂之力的業者們，也幫不上忙。」知情人士說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台美貿易順差金額遠超日韓，關鍵在AI伺服器出貨量大幅成長。

▲台美貿易順差金額遠超日韓，關鍵在AI伺服器出貨量大幅成長。

這次台灣被課了20％的暫時稅率，代表川普仍不滿台灣提出的條件。據彭博社等外媒報導，美方要求台灣的投資規模需比照日本與韓國，台灣才有資格享受15％稅率，而二國承諾投資美國的金額，分別是5,500億美元和3,500億美元。

「台積電赴美投資1,650億美元，早就送出去了。川普這次要的自然更多。不管是農業、汽車還是保健食品，這些就算台灣全讓了，再加上買石油、天然氣、飛機跟軍火，也比不上貿易逆差最大的半導體與資通訊。」資深科技業者分析。「川普最在意的就是美中對抗，掌握半導體與AI技術才是重中之重，赴美設廠只是開始，美方終究要掌握關鍵技術在自己手裡。」

政府多次拜託赴美設廠的電子業大老闆相助，給美方一個投資大禮。

▲政府多次拜託赴美設廠的電子業大老闆相助，給美方一個投資大禮。

再過一到二個禮拜，美國就要宣布對半導體以及相關產品課徵關稅的232條款調查結果。「半導體輸美占總出口比例僅5％，但顯示卡和伺服器不只是我國資通訊出口大宗，輸美占比又高達6、7成，萬一課稅，對台灣出口打擊會很大。」國泰世華首席經濟學家林啟超提醒。

對於232條款，業者們個個戰戰兢兢，因為「重點還不是稅率多少，而是台灣究竟要讓利讓到什麼程度，美國才會滿意？」不願具名的半導體業主管憂心說，「半導體關稅台商大部分可以轉嫁，川普最想要的是台積電把先進製程的技術全交出來，或要台積電挽救英特爾；第二，則是要台積電加碼投資4千億美元，如果答應，等於全部核心都送美國。」


更多鏡週刊報導
封面故事／川普20％稅率重壓台灣　台美關稅解套等待台積電救援
關稅難題卡台積4／救護國神山？或救300萬傳產人口？　賴政府左右為難
關稅難題卡台積／川普重課台灣20％關稅　關鍵解鈴人全看台積電魏哲家

關鍵字： 鏡週刊川普關稅戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】整天說好好喔的人

推薦閱讀

台積電太給力！日熊本縣菊陽町確定免中央稅收補助　17年來首見

台積電太給力！日熊本縣菊陽町確定免中央稅收補助　17年來首見

台積電（2330）赴日設廠成效驚人，日本當地媒體報導，日本總務省近期決定2025年度對各地方自治體的普通交付稅配額。由於稅收豐厚，可不依賴交付稅補助、仍能自行運作財政的「不交付團體」數量比前一年度增加2個，達到85個，而台積電所在地熊本縣菊陽町就是其中之一，這同時寫下該地17年來首見入列「不交付團體」紀錄。

2025-08-04 16:47
巴拿馬官方說長和碼頭合約無效　法國達飛卻想參與長和收購案

巴拿馬官方說長和碼頭合約無效　法國達飛卻想參與長和收購案

巴拿馬官方上周再度重申李嘉誠的長江和記實業在該國的碼頭延長合約無效，全球第三大的法國達飛航運(CMA CGM)卻公開表示有意參與長和收購案，加上原規劃收購的的地中海航運(MSC)與中遠海運，讓這項收購案囊括全球前四大貨櫃船公司中的三家。曾擔任外籍船公司台灣公司負責人的業界大老指出，股權分散後，或許可消彌美國提出的中國掌控巴拿馬碼頭疑慮，讓收購案能夠圓滿。

2025-08-04 14:49
復華20年美債改為季配息　8／19除息

復華20年美債改為季配息　8／19除息

成立逾6年的復華20年美債（00768B）正式加入季配息行列。根據復華投信官網公告顯示，00768B收益分配變更日前獲主管機關核准，由「不分配收益」調整為「按季分配收益」。

2025-08-04 13:39
JPP-KY宣布併購法商Segnere　成功切入達梭軍工供應鏈

JPP-KY宣布併購法商Segnere　成功切入達梭軍工供應鏈

經寶精密（5284，JPP‑KY）前日召開董事會，正式通過孫公司歐洲經寶以現金方式收購法國 Segnere 公司100%股權，進一步整合經寶法國子公司資源，強化航太核心競爭力，於7月31日正式簽約完成併購。此次併購主要係由雙方共同客戶 Airbus 集團總部與法國Dassault(達梭)牽線介紹，並促成 Segnere 成為集團重要一環。Segnere 擅長鈑金件與結構組裝，與原有 ADB（銑床件）、LUTEC（車床件）、SPEM（表面處理）形成製造鏈垂直整合，有效支撐 Airbus 及 Dassault

2025-08-04 16:33
換股利多鈍化　鴻海、東元雙雙翻黑

換股利多鈍化　鴻海、東元雙雙翻黑

受到關稅不確定因素干擾，鴻海（2317）以換股方式成為東元（1504）大股東的利多鈍化，今（4）日兩檔雙雙翻黑，開盤1個半小時，東元成交量逾4.8萬張居上市公司第4大，股價小跌0.36%至55.8元，鴻海則跌0.83%，暫報180元。

2025-08-04 10:42
金管會開放符合3條件無流通權證　得以申請提前下市

金管會開放符合3條件無流通權證　得以申請提前下市

為因應金融市場的發展需求，以及提升我國金融競爭力，金管會持續透過「金融行動創新法規調適平台」廣納各界建議，經學界及業界委員提出開放在外無流通符合三項條件權證得申請提前下市之意見，證交所、櫃買中心，以及中華民國證券商業同業公會共同研擬開放權證提前下市機制及相關配套措施。

2025-08-04 10:37
美元受挫！關稅續拼協商　新台幣飆升2角奔抵29.8元

美元受挫！關稅續拼協商　新台幣飆升2角奔抵29.8元

受到政府對台灣輸美產品關稅課徵20%稅率釋放「暫時性關稅」的訊息以及美國聯準會（Fed）降息機率升高導致美元受挫影響，市場預期台美政府溝通期間新台幣看升，新台幣兌美元今（4）日盤中升逾2角，不但再度見到29元字頭，更一舉攻破29.9元大關，奔抵29.8元。

2025-08-04 10:32
關稅利空罩頂！日股狂瀉逾949點　失守4萬大關

關稅利空罩頂！日股狂瀉逾949點　失守4萬大關

受到新一輪關稅與美國就業數據報告不佳、OPEC+宣布增產等利空因素衝擊，日股今（4）日早盤重挫逾949.08點，失守4萬點整數大關，至台北時間上午8點半左右跌幅仍逾2%以上。

2025-08-04 08:54
主動式ETF配息先馳得點！　群益00982A年化配息率8％真香

主動式ETF配息先馳得點！　群益00982A年化配息率8％真香

首宗主動式ETF公告配息來了！由群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公布首次配息公告，本次預估配發金額為新台幣0.236元，以7月31日收盤價11.76元估算年化配息率超過8%，更勝市面上高息被動式ETF，投資人狂喊「真香」搶進。法人直呼及早推出的商品可以「搶先機」，比一般ETF更加靈活。

2025-08-05 06:00
李奇嶽憂心美國100%碳關稅衝擊　探討台灣相關產業因應之道

李奇嶽憂心美國100%碳關稅衝擊　探討台灣相關產業因應之道

台灣觀光創新協會理事長、永旅基金會董事長李奇嶽關心國是，認為美國最新提出的《外國污染費法案》草案(FPFA)，為全球貿易規則投下了一枚震撼彈，它所築起的高聳綠色貿易壁壘，對以出口為命脈的台灣構成前所未有的挑戰，昨(4)日在他父親創立的中國時事新聞通訊社(中聞社)發文探討該法案的影響性與應對之道。

2025-08-05 04:00

讀者迴響

熱門新聞

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

郭智輝閉門會議拋「4000億美元投資」惹風波　經部被迫全文解密

快訊／韭菜翻車！雷虎爆5876.57萬元違約交割　今年上市公司首例

賴清德請大咖爭取低關稅　AIT一理由直接沒收

比亞迪想來台！　祕宴「立法院高層」直擊

童子賢揭「台專20％關稅」暗黑祕辛：川普獅子大開口

川普想端走台積電救「美國阿斗」　300萬傳產人口淪刀俎

即／郭智輝4000億換降關稅？經濟部嚴正回應

台灣20％關稅衝擊「600億產值」水五金村　現淪做二休五

20％關稅只有「台積電魏哲家」能解　川普條件很為難

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366