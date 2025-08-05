中油助攻關稅談判？　傳將採購美600萬噸天然氣

記者黃翊婷／綜合報導

美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）曾表示，台灣預計向阿拉斯加州採購600萬噸天然氣，堪稱是史上最大訂單，近日台美對等關稅公布，有傳聞指稱這可能是台灣爭取降低關稅的條件之一。對此，中油方面回應，相關採購及投資案目前正在推進，尚無採購量、金額等資訊，但會爭取在合理商業條件之下，掌握阿拉斯加的氣源。

▲圖為高雄永安接收站，這是台灣第一座液化天然氣接收站。（資料照／中油提供）

美國阿拉斯加州長鄧利維今年3月應邀訪台，見證台灣中油與阿拉斯加簽署液化天然氣（LNG）買賣投資意向書，宣布台灣擬每年購入600萬噸天然氣，約占阿拉斯加未來產能3成。

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接著，鄧利維5月在美國馬里蘭州舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）中，再次提及台灣有意簽署合約，向阿拉斯加採購每年600萬噸的天然氣，這對阿拉斯加州而言，將會是史上最大規模的天然氣出口。

對此，中油回應，相關採購及投資案目前正在推進，由於採購的主要條款仍有待賣方提供，所以現階段尚無採購量、金額等交易資訊；此外，基於採購及投資開發等綜合效益，中油也會積極爭取上游投資的參與權，希望能在合理的商業條件之下，掌握阿拉斯加的氣源。