對等關稅20%　CRIF：台灣產業痛苦指數攀上高峰

▲川普政府宣布對台20%對等關稅。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國對台的對等關稅於美國時間7/31揭曉，對等關稅稅率為20%。此稅率與CRIF事前預測的20～25%相符，由於台灣並無具備足夠條件及籌碼取得與日本、韓國、歐盟相同的15%稅率。就結果論20%的稅率雖為低標，但出口美國100元的產品需支付20元的對等關稅，對台灣出口產業勢必會造成一定程度的殺傷力。

若依台灣上市掛牌32個產業類別毛利率來看，20%對等關稅的殺傷力可分為低殺傷力（毛利率25%以上）、中殺傷力（毛利率20～25%之間）及高殺傷力（毛利率低於20%）三類。在不計算金融業的情況下，整體上市產業去年第4季與今年第1季的平均毛利率分別僅為23.64%及22.95%；去年第4季的整體平均毛利率是低於對等關稅率，今年第1季的平均毛利率也僅略高於對等關稅率，對於獲利造成很大的傷害。若個別就不含金融業的31個產業類別來看，今年第1季平均毛利率高於25%的產業類別僅有14個類別，分別是貿易百貨、數位雲端、觀光餐旅、資訊服務、居家生活、半導體業、建材營造、生技醫療、食品工業、綠能環保、其他電子、運動休閒、其他類、電腦及週邊設備。

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今年第1季毛利率在20～25%之間的產業類別有8項，包括電機機械、汽車工業、化學工業、玻璃陶瓷、通信網路業、航運業、造紙工業、橡膠工業。至於今年第1季平均毛利率低於20%的產業類別則有9項，分別為電器電纜、油電燃氣、電子零組件業、水泥工業、紡織纖維、電子通路業、鋼鐵工業、塑膠工業、光電業，也是受影響最大的產業類別。

儘管毛利率高於25%的產業類別受影響相對較小，但仍需面臨部分獲利的壓縮；至於平均毛利率低於20%的產業類別，則將承受更大衝擊。

從對等關稅高低的比較角度來看，台灣對等關稅20%和越南相同，但高於爭對手的日本及韓國的15%，也高於台商生產基地的泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓及柬埔寨的19%，只低於印度和墨西哥的25%，因此在同質產品出口的競爭力上，台灣居於下風。尤其是日本及韓國的對等關稅較台灣低5%，對台灣的殺傷力尤其顯著。

受到影響最大的產業類別，若無法將產品轉型至高毛利的產品，只能考慮外移至其他低關稅的國家生產，這僅是針對上市產業的調整策略；若是對資源更有限的中小企業而言，關閉台灣廠並轉往其他地區設廠，恐怕是唯一生存的出路。

20%的對等關稅，對台灣產業來說是處於多元不利的情況，尤其半導體產業仍須等待美國232調查結果公布，才能確定半導體產業的對等關稅稅率。而這僅是對出口產業的衝擊，尚未涵蓋對美國汽車及農產品進口關稅降低對台灣本土產業的影響，不過，對等關稅自4月初延續至今已近三個月，台灣各產業預期已進行多次沙盤推演，並加速降低對中國代工的倚賴也將會是後續美台談判的關鍵籌碼。

