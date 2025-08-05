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捷迅第二季營業利益季增年增　匯兌損失將EPS大幅壓低為0.13元

▲捷迅董事長顧城明。（圖／捷迅提供）

▲捷迅受新台的升值影響，匯兌損失將EPS大幅壓低為0.13元。圖為捷迅董事長顧城明。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(5)日董事會後公告上半年合併營收39.78億元，每股盈餘(EPS)1.91元。第二季營收20.42億元，較上季成長5.54%，較去年同期成長81.78%，創歷史新高；第二季營業利益季增、年增，但受新台的升值影響，匯兌損失將EPS大幅壓低為0.13元。

捷迅第二季毛利為1.68億元，較上季增加14.12%、較去年增加41.16%，營業利益為9692.5萬元，較上季增加28.93%、較去年增加54.91%。

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捷迅表示今年H1在全球經貿變化及地緣政治影響的情況下，上半年營收表現優異，超越疫情期間最高峰也創下歷史新高，這樣的成績非一蹴可及，而是長期以來擁有穩定客源、手握主流AI產品客戶的持續合作，以及東南亞新設立據點在各項服務上斬獲新生意的成就。

去年全球市場經濟受通膨及美國升息因素干擾，然而捷迅的毛利及營業利益自去年開始都維持每季成長趨勢，係因公司設定長期營運發展方向除了提升員工福利、股東權益外，持續將公司獲利運用於各項業務拓展計畫中，因此海內外的美元收入積極用於東南亞展點、購入美國物流倉用地及因業務量快速增加而支付於航空運費需求上，未來公司仍會強化各項避險規劃，藉以縮小台幣升值所造成的衝擊；營運團隊也將持續著眼於開拓未來各項物流發展，以奠定長期穩健成長的基礎，並且樂觀看待下半年當匯率回穩時，公司的獲利表現將會是非常值得期待的。

今年六月份台灣整體出口市場暢旺，創下對美出超金額533.2億的歷年新高，主要歸因於市場主流AI產品的需求強勁，網通、雲端應用、資通訊等高科技業上半年訂單量亦明顯增加，使得航空市場旺季提前於第二季來臨。

然而面對宏觀經濟的不確定性，電子廠客戶紛紛對後續展望保持審慎態度，特別是半導體關稅政策和新台幣匯率波動的影響不容小覷，整體下半年能見度低且充滿變數。

相較於中國、日韓及其他東南亞市場，台灣出口靠AI、半導體、機器人等周邊族群支撐著絕大部分的航空貨運產業，非高科技廠的其他產業對下半年的營運政策，採取滾動式調整安排產能計畫，各自發揮設置在海外其他廠區的效能極大化來調節出貨，以因應詭譎多變的關稅政策等障礙。

展望下半年雖挑戰重重，但捷迅在全球物流供應鏈中為各大電子廠提供服務的核心地位，尤其在整合型和全方位物流專業規劃的領先，仍是其重要的競爭優勢，關鍵在於捷迅全體同仁如何以專業且通盤的提案策略，提供給客戶可以應對外部變數在物流上的完整建議，並持續深耕核心精神及提供客製化服務以鞏固其市場地位，也將秉持多年掌握產業鏈的豐富經驗，提供空、海運、物流倉及關務等整合型服務，持續向前邁進。

捷迅領導階層持續將永續發展的核心理念融入企業經營策略與商業模式之中，視其為提升企業韌性與長期競爭力的重要基石，我們定期檢視全球經濟、環境與社會趨勢，針對碳排放、能源效率、供應鏈穩定性、員工福祉與人權保障、股東福利等關鍵永續議題，設下明確目標並追蹤績效，確保企業運作與全球永續價值鏈接軌。

捷迅的願景是成為全球物流領域中最具永續影響力的領航者──透過技術創新、智慧物流系統與綠色運輸方案，致力於將碳足跡降至最低，並在全球物流鏈中樹立標竿。 同時捷迅自2018年開辦公益路跑賽事以來，已連續六年每個月於新北市板橋及新莊等地區舉辦 「最強市民飆5K」活動，旨在帶動地方商圈的經濟及提升全民運動風氣，每年榮獲教育部體育署頒發「運動企業認證」，展現我們對健康福祉與社區共榮的承諾與成就。

　　擘劃未來，我們將持續深化永續治理架構，善盡企業公民責任，面對碳邊境稅、政經不確定性與智慧化投資成本等挑戰，捷迅將依循降低碳排、優化能源效率、強化供應鏈三大支柱，響應台灣推動未來2050淨零排放政策，我們也將攜手合作夥伴共同推動減碳行動，以亞太區「綠色物流解決方案」為標竿，串聯上下游以專業與熱忱攜手前行，共創永續繁榮的未來。

關鍵字： 捷迅營業利益季增年增匯兌損失EPS大幅壓低

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