新堀江商圈房價跌回2年前　建商掀整合潮地價創新高

▲高雄新堀江商圈位於南高蛋黃區，以前是年輕人潮流聖地，主要販售各種潮牌、流行服飾。（圖／永慶不動產新堀江鴻麗加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄新堀江商圈位於南高蛋黃區，近年隨商圈北移，逛街人潮大減，商圈面臨轉型壓力，租金也出現腰斬，加上受信用管制影響，連房價都回到2年前。專家表示，該區地段精華，吸引建商積極插旗整合老舊透天，地價最高達315萬元，為目前高雄地價天花板。

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永慶不動產新堀江鴻麗加盟店東卓全標表示，新堀江商圈約以中山路、新田路、五福路為界，20年前為高雄最熱鬧的商圈，也是年輕人最常去逛的潮流聖地，舉凡潮牌、流行服飾、小物、唱片行等應有盡有，區域百貨公司也多，堪稱南高蛋黃區。

▲新堀江商圈以前是年輕人最常去逛的潮流聖地，區域百貨公司也多。（圖／永慶不動產新堀江鴻麗加盟店提供）

近10年因人口往北高雄重劃區移動，商圈也往北轉移，不少店家跟著撤出，商圈出現空租潮，店面單坪地價相較於7~8年前每坪160萬元，如今約100萬元，價格跌幅達1/3。以往最熱鬧的新田路，店面月租金也從過去20坪約8萬元，大幅降至目前3.5~4萬元，租金行情直接腰斬。

儘管如此，該區因生活機能發達，近年已成建商的兵家必爭之地，卓全標表示，2024年底永信建設股東永碩投資公司，以每坪約315萬元價格，購入中央公園第一排建地，刷新高雄土地交易價，為目前高雄地價天花板。

▲目前活躍的買方主要分為2類，包括具有剛性需求的自住客，以及具備現金實力的大型投資客或置產客。（圖／永慶不動產新堀江鴻麗加盟店提供）

今年3月城揚建設購入中山二路土地，而茂德建設相中美麗島捷運站周邊建地，每坪約222.58萬元，興富發集團也以鄭姓自然人名義入手「惜福雅集博物館」，每坪單價約234萬元。

卓全標說：「中山路位屬核心地段並擁有高容積、鄰近亞灣具產業題材，整合案收購價每坪約250萬元屬正常價格，若15米路寬土地收購價格約在200萬以下。」

▲永慶不動產新堀江鴻麗加盟店東卓全標表示，以往該區成交主力為總價1500萬元左右大樓，今年成交量較去年下跌約30%，房價也回到2年前水準。（圖／永慶不動產新堀江鴻麗加盟店提供）

住宅買氣則呈現明顯萎縮趨勢，卓全標分析，以往該區成交主力為總價1500萬元左右大樓，今年成交量較去年下跌約30%，房價也回到2年前水準，投資客已大幅退場。

目前活躍的買方主要分為2類，包括具有剛性需求的自住客，雖然仍有購屋需求但議價空間變大，傾向觀望等待更好時機；另一類則是具備現金實力的大型投資客或置產客，「殺價更狠，不是真正便宜不出手。」

而高市府近期也推出補助計畫，補助總經費1000萬元，店家不限資格皆可提出申請，希望降低品牌進駐初期負擔，可望吸引店家回流，有望帶動商圈活絡，降低新堀江商圈空租率。

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