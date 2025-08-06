▲匯兌損失加未分配盈餘稅，法人不看好貨櫃三雄第二季獲利。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

企業正在陸續公布的第二季財報，不少見到高額匯兌損失，運費都以美元計算的航運類股名列前茅，有法人以貨櫃三雄第一季所列的匯兌利益推算，估萬海(2615)匯兌損失約高達70億元，陽明(2609)約30億元，長榮(2603)最低(未估出金額)，加上第二季都需要繳高額未分配盈餘稅，萬海與陽明恐出現單季虧損。

今年5月底金管會主委彭金隆回應立委詢問時指出，壽險業15兆元裡面，大概6成避險，6成避險除一下就是剩6兆元台幣，2千億美元左右。所以新台幣1塊錢的漲跌，約略估計2千億元台幣的影響數。航運業雖然沒那麼慘烈，但數字遠高於一般企業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法人估第一季美元升值1.22%，萬海認列匯兌利益10.54億元，第二季美元貶值9.88%，估計萬海匯兌損失超過70億元。另萬海去年稅後利益474億元，實際分配股利98億元(分配率20.83%)，將認列高額未分配盈餘稅。

陽明第一季因美元升值1.22%，認列匯兌利益 8.69億元，第二季美元貶值9.88%，估計陽明匯兌損失超過30億元。陽明去年稅後利益642億元，但實際分配股利262億元(分配率40.81%)，

也是需要認列高額未分配盈餘稅。

該家法人指出，長榮第一季沒有單押一種貨幣，匯兌利益不多，估計第二季匯兌損失也就不高，另該公司股利配發率有五成，貨櫃三雄當中配發率最高，因此沒有特別做估算，但第二季台幣升值約一成，代表以美元計價的運費，讓營收因幣值變動少掉一成，有獲利也是大幅縮水。

從運價來看，第二季上海航運交易所的貨櫃運價指數均數為1622點，低於第一季的1825點。萬海第二季單季營收349億元，低於第一季的371億元，也不如去年同期的382億元。陽明第二季單季387億元，低於第一季的455億，也不如去年同期的526億元。

第三季估計運價水平與第二季相差不多，會因為台幣回貶有部分回沖利益，但估計回貶有限，回沖利益不高，而油價第三季出現走高現象，後續發展需要觀察。

貨櫃船公司高階則指出，公司造船、造櫃都是付美元，Q2列的匯兌損失多數是未實現損失，將來有機會獲得回沖利益，另海外子公司如果是以美元做帳，就不會出現匯兌損失。