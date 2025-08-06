捷迅估Q3優於Q2！客戶資通訊業銷往東南亞為主　不受關稅衝擊

▲捷迅總經理孫鋼銀估公司第三季業績可以優於第二季。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)總經理孫鋼銀指出，公司客戶以資通訊業為主，因為像台灣出口的IC與零配件主要銷到東南亞組裝製造伺服器等商品，多數不受美國關稅影響，另公司在亞洲業務今年大幅成長，越南營收已佔整體營收5%，公司估計第三季業績可以優於第二季，另因台幣開始貶值，估計也會有回沖利益。

不過傳產業受到的影響就很大，像工具機、紡織等業者已經出現一周只上班兩天的狀況，但是以前情況，估計台灣短期內不容易爭取到關稅再調降，應該是要在台幣貶值上做努力。

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捷迅在美國設公司已經有27年，也積極在做美國運往亞洲的回程貨，像海鮮、櫻桃、水蜜桃，藍莓等會以空運運送，牛肉、蔬菜以海運運送，不過運價都僅有去程的一半，但已比早年好很多，早年每大箱(40呎櫃)僅收3-5百美元，目前約近千美元，估計未來美國輸亞洲貨載會明顯增加。

電商業在美國對大陸取消800美元以下商品關稅豁免後，貨量從全盛時期的一天24架包機，降到僅有零星包機，且以普貨運送，估計少掉七成以上。而美國已經決定對所有國家進口取消800美元以下關稅豁免，目前在等海關完成作業準備。