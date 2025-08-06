投資美國7000億鎂　台灣要被掏空！醫勸「接受20%也不錯」原因曝

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前表示，對美投資總額擴大至3000億美元，加上經濟部長郭智輝與產業代表閉門座談時提到，「投資美國4000億美元」可能是與美談判的參考條件，胸腔科名醫蘇一峰驚呼，一下給出7000億美元，「整個台灣要被美國掏空了」，川普任期剩下沒多久，乾脆接受20%關稅就好。

胸腔科名醫蘇一峰在臉書發文，經濟部長郭智輝日前提及「投資美國4000億美元」可能是與美談判關稅的參考條件，加上川普又喊「台積電投資美國3000億美元」，感覺整個台灣要被美國掏空了，「要四千億（12兆）又要三千億（9兆）」。

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蘇一峰表示，川普的任期剩下沒多久了，不如直接同意關稅稅率20%，等到川普下台，一切就會重新來過，「現在台積電給美國予取予求，又被日本偷走技術，真的比較好嗎？」

美國總統川普5日受訪時表示，台積電將在美國投資3000億美元，不過台積電其實先前已經宣布要投資1650億元，讓人懷疑這接近翻倍的數字真實性，但台積電對此並沒有評論，按照先前公告，台積電目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元。

對於郭智輝提及「投資美國4000億美元」可能是與美談判的參考條件，經濟部並嚴正澄清，郭智輝部長當時是在與業界座談時，舉例說明以日本、韓國先前投資美國的規模作為推估參考，並非指政府已有具體投資承諾或正在進行相關談判。