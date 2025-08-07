南台中房市交易量剩2成　屋主轉售為租穩獲利

▲在限制貸款的壓力下，全台的房市景氣走弱，雖然交易量萎縮至僅剩約兩成，但房價仍持穩未見明顯修正。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在限制貸款的壓力下，全台的房市景氣走弱，不過台中市南區與相鄰的13期重劃區，雖然交易量萎縮至僅剩約兩成，但房價仍持穩未見明顯修正，引發市場對「價跌何時來」的關注。在地業者表示，生活機能成熟的精華區，屋主普遍選擇轉售為租。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產台中文心復興加盟店店東林恆揚說：「目前在南屯、西屯、北屯及北、東、西、南區等74號環內核心區域，量縮但價未跌的情形最為明顯。屋主大多是在2020年以前取得物件，即便現階段價格略微下修5～10%，仍有利潤空間，不願輕易讓價。」

林恆揚觀察：「買賣件雖然降溫，但由於租金行情持續上揚，屋主普遍選擇轉售為租以避開囤房稅，反而推升了租賃市場的熱度。目前南區5年內屋齡新案租金行情套房8千~1萬元、一房一廳1.3萬元起跳，最高可達1.8萬元。二房2萬元、3房3萬元。」實質租金報酬率高讓不少屋主「繼續租、繼續撐」，等待市場回溫。

據林恆揚觀察：「今年起房市交易量被壓縮至兩成，遠低於正常水準。成交冷卻的主因來自於銀行貸款條件收緊，以及政策對購屋貸款與建商資金的控管。現在是人為政策壓抑，並非市場需求低落。」

▲買賣件雖然降溫，但由於租金行情持續上揚，屋主普遍選擇轉售為租以避開囤房稅，反而推升了租賃市場的熱度。（圖／記者陳筱惠攝）

不過在買方依然觀望下，準購屋族普遍選擇延後購屋，改以租屋替代，但「若等5年，房價未跌2成以上，光租金支出就等同損失，雖然買雙方進入博弈狀態，但以南區來說仍有中低總價產品突破歷史高點成交，顯示剛性自住需求支撐力道仍在。

林恆揚認為去年9月至今，台中精華區的價格修正幅度多落在5～10%，如南區、北區、西區、南屯等老市區，由於供地有限、地段成熟，中低總價物件需求穩定，支撐房價抗跌。尤其中山醫學大學周邊其實在一年四季每月都有買盤進入。

▲永慶不動產台中文心復興加盟店店東林恆揚認為，在供地有限、地段成熟的區域，中低總價物件需求穩定，支撐房價抗跌。（圖／業者提供）

林恆揚說：「目前交易量看起來可能會比金融風暴還低，但是兩次大環境不同，市場對於未來期望還是往上，加上南區位置很不錯，基本盤對於中低總價、位居市中心，主力商品在千萬元上下，支撐力道、需求力道也是很高。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」