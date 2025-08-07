台驊控股上半年EPS4.54元　因有2億利息收入抵掉1.2億匯兌損失

▲台驊投控董事長顏益財看好集團第四季業績。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股（2636）於8月7日召開董事會，通過114年上半年合併財報及重大決議。面對全球運價回檔、市場需求放緩等挑戰，公司持續發揮產業控股靈活調度與資本活化能力，繳出穩健財報。上半年合併營收為新台幣112.43億元，較去年同期減少2.17%；歸屬母公司稅後淨利6.22億元，每股盈餘(EPS)4.54元，年減3.86%展現穩健獲利能力。

台驊上半年有約2億台幣的美元與越南盾定存利息收入，抵掉1.2億元匯兌損失。儘管營收較去年同期略有下滑，公司每股盈餘仍穩定維持在新台幣4元以上，顯示獲利來源多元，亦反映本公司獲利表現與運價波動並非高度連動。公司持續透過對上下游產業的策略性投資與資金靈活配置，提升整體營運彈性與抗風險能力，進一步強化財務穩健性與長期競爭優勢。

114年上半年來自長期持股的股利收入達新台幣2.79億元，占稅後淨利比重約44.8%，已成為

穩定獲利來源之一，亦凸顯多元投資布局所創造的策略價值。以每股盈餘4.54元對照現階段股價，本益比相較同業明顯偏低，公司長期策略布局的價值尚未完全反映於市場評價。未來

公司將持續深化多元投資與資產活化策略，強化營運效能與財務結構，以提升整體企業價值並創造穩健的長期股東報酬。

各業務別營收方面，海運與空運穩健成長，分別年增2.47%與3.80%，合計占總營收逾八成。中歐鐵路及內貿物流則受歐洲轉運延滯及中國區域調整影響，營收分別年減12.44%與4.47%。整體合併營收年減2.17%，但核心業務仍持續穩健發展。

公司董事會於今日決議，114年上半年度盈餘不予分派，係綜合考量營運資金調度、海外據點拓展、智慧物流平台升級，以及潛在策略性投資規劃等資金需求，決定保留部分盈餘以支應相關資金安排。

截至114年6月30日止，本公司累積可供分配盈餘達新台幣41.49億元。未來將視全年營運成果與資金配置狀況，審慎評估是否於下半年盈餘分派時一併納入上半年盈餘，持續秉持穩健財策略，致力於兼顧企業長期發展與股東權益。

今年上半年已完成新加坡與印尼子公司設立，同時亦完成日本子公司 THI Japan Co., Ltd. 增資作業，持股比自51%提升至90%，將完善日韓市場與東協國家間之物流樞紐鏈結，為未來跨境物流服務與整體營運動能注入成長動力。

原擬投資韓國 Skymaster Express Inc. 案，因雙方對交易條件未達共識，經評估後決議中止此案，但未來仍不排除合作機會。公司將持續以審慎原則推動具長期回報與策略價值的投

資案。

目前台驊業務除北美線外，亦集中於亞洲近洋、東南亞與歐洲等非關稅敏感區，營運不受中美關係影響，具備穩定出貨與訂單可預期性優勢。展望下半年，公司將持續優化東協轉運體系與海空整合效率，以投資物流上下游產業，提升投資報酬率為導向，推動成長。

公司營運策略聚焦於「核心運輸穩健經營」、「資產活化現金回報」及「推動策略投資與產業鏈整合布局」，致力透過產業參與與資本運用，持續創造穩定的現金流與每股盈餘（EPS）成果，以實現對股東長期價值最大化的承諾。

同時，公司亦積極推動永續發展，已完成核心事業體的溫室氣體盤查作業，並將接受第三方查證，展現對環境責任與透明揭露的重視。未來將持續深化永續創新與綠色營運實踐，加強與利害關係人之溝通互動，積極營造友善職場、提升員工福祉，全面落實企業社會責任與永續治理目標。