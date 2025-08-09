10家金控前7月賺進1749億元　中信金EPS 2.08元暫居冠

▲中信金前7月EPS 2.08元，暫居金控獲利之冠。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
金控公司7月自結獲利陸續出爐，截至昨（8）日為止，已有10家公布獲利， 2025年前7月稅後獲利總和1749.92億元，年減率15.74%，中信金（2891）7月稅後淨利58.39億元，累計前7月稅後淨利416.8億元，年減13.25%，每股稅後盈餘（EPS）2.08元，暫時居金控獲利之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）兩家前7月稅後淨利突破200億元，分居獲利第二、三名。
受惠放款業績與淨利差擴大，加上財管與信用卡業務穩健推升，中信金子公司中信銀利息及手續費淨收益皆較2024年同期呈現雙位數成長，累計前7月稅後淨利321.8億元，續創歷史新高、台灣人壽前7月稅後淨利89.58億元，較2024年7月下滑，主因今年以來美元重挫8.7%致匯兌損失增加。
中信金7月單月稅後淨利58.39億元，累計前7月稅後淨利416.8億元，EPS 2.08元。
兆豐金7月稅後淨利42.49億元，獲利較6月下滑原因在於認列所得稅利益，加上子公司兆豐產險6月有一次性收益所致，累計前7月稅後淨利224.4億元，年減8.7%，EPS為1.51元。
玉山金獲利動能持續強勁，7月稅後淨利34.6億元，累計前7月稅後淨利202.1億元，創下歷年同期最高，較2024年同期增加30.9%，EPS為1.25元，主要子公司玉山銀行累計前7月稅後淨利突破200億，為200.7億元，年增40.8%所致，值得注意的是，玉山金7月自結開始納入保德信投信的獲利。
元大金7月稅後淨利32.17億元，累計前7月稅後淨利194.45億元，年減13.45%， EPS1.5元，台股7月日均量達4455億元，營業天數較6月增加，元大證稅後淨利為19.58億元；銀行獲利與6月相當，稅後淨利為11億元；人壽經常性收益持續穩定成長，惟新契約業務量增加，保單相關成本上升，且避險成本居高不下，7月呈現小幅虧損。
永豐金7月稅後淨利26.06億元，累計前7月稅後淨利152.83億元，續創歷史同期新高，年增4.59%，EPS為1.2元，旗下子司永豐銀利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數成長，累計獲利表現年增幅達雙位數；證券子公司則受到台股日均量相較於2024年同期回落，手續費淨收益減少影響，獲利較2024年同期衰退。
