對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

▲經濟部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「疊加關稅」爭議引發產業熱議，經濟部貿易署8日晚間急發聲明強調台美雙方還未完成對等關稅總結會議，稅率計算「與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法是一致的」。

業界原以為從台灣銷往美國商品對等關稅稅率為20%，高於日韓的15%，想不到行政院經貿辦進一步證實是「現有商品疊加20%關稅」，多項從台灣銷美商品稅率衝破20%，實際計算下來有商品稅率高出競爭出口國更多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部指出，美國川普總統於本（114）年7月31日發布「調整對等關稅稅率」行政命令，將臺灣「對等關稅」稅率暫時調整為20%。由於談判的程序安排，臺美雙方還未完成總結會議，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

川普總統上述行政命令於美東時間本（8）月7日生效，為利我商瞭解該行政命令內涵，經濟部國際貿易署於８月５日晚間邀請美國律師舉行「美國對等關稅線上說明會」，計有3000位業者出席。

經濟部同時指出，這場說明會有3大重點：

1、台灣的暫時性對等關稅為20%，但須在20%之外再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅，實際稅率可能超過20%。例如我輸美工具機產品原適用稅率 MFN 稅率是4.7%，再疊加20%對等關稅後，即為24.7%。這與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法是一致的。

2、有關在途貨品，倘在美東時間8月7日凌晨零時1分前裝船，且在最後運輸途中，並於本年10月5日前報關進口，或從保稅倉儲提領報關之貨品，其適用稅率為原有10%「對等關稅」加上 MFN等稅率。

3、在上述８月５日說明會中，許多出口商詢問美國海關通關實務相關問題，經濟部國際貿易署將於本月13日晚間７時加辦一場「美國通關實務說明會」，歡迎業者踴躍報名參加。