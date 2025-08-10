Dojo SoW轉投三星　陸行之：特斯拉跟台積電肯定有貓膩

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

特斯拉（Tesla）自動駕駛AI訓練的超級電腦「Dojo」供應鏈出現重大變動，Dojo晶片生產為台積電獨家，但傳第3代Dojo（Dojo 3）開始，會轉向三星（Samsung）及英特爾（Intel），知名半導體分析師陸行之臉書發文認為，特斯拉創辦人馬斯克搞不清楚輝達產品藍圖，舊車難賣新車推不出，更直言「特斯拉跟台積電之間肯定有很多我們不知道的貓膩」。

以下是陸行之臉書全文

有伺服器專家告訴我，特斯拉決定把Dojo system on wafer (台積電的SoW)晶片研發/量產項目取消，是因為老馬沒看到教主在2027要推NVL576 Vera Rubin Ultra AI 訓練機櫃，唉，老馬之前忙於政治及太多雜務，現在又在忙著擴大robotaxi營運範圍及最新FSD更新，一拖拉庫分公司要管，還要一天到晚到X 推文懟人，搞到教主新品的藍圖推出很久都不知道，加上舊車賣不動，新車推不出，難怪最近股價一直在350以下盤整，更不用肖想木頭姐一直妄想的2000-3000美元了。你們覺得是其他原因嗎？

台積電在今年由張曉強博士做的 Technology Symposium 還是有提到 Dojo SoW的進展, 沒想到才沒幾個月過去，就被老馬放鴿子，還官宣找三星合作2nm AI 6。 還是我們應該反過來看，老馬決定不要做台積電的 7nm Dojo SoW，惹火台積電決定不想支持訂單少少的未來特斯拉AI晶片量產研發，3/4nm AI 5 繼續來不及改，老馬就找三星合作給神山難看。你們覺得呢？AI 5 才推出一年（2H26) 裝新車，AI 6 就要在2028/2029推出，你們信嗎？如果AI 5 只出現2-3年就要換新版AI 6，那誰要笨笨的去買AI 5 的新車哈？為何Tesla 不能一次用AI 5 晶片搞定一切，既然現在AI 4+FSD已經都可以拿來做Level 4的Robotaxi了，這特斯拉跟台積電之間肯定有很多我們不知道的貓膩。