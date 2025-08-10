ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

▲美國總統川普關稅爭議不斷。（圖／路透）

▲美國總統川普關稅爭議不斷。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

台美關稅談判持續進行中，近期半導體關稅出現樂觀訊號，但社會熱議「對等關稅稅率」為何沒有納入「不疊加」條款。中華經濟研究院院長連賢明直言，不疊加是極少數例外，全球目前只有歐盟與日本成功爭取，就連韓國砸下3,500億美元投資美國都換不到，「台灣談到一半就有？韓國總統不是哭死！」

連賢明反擊外界批評談判團隊能力差，形容就像看棒球時網友罵教練不會調度，但像經典賽反敗為勝之後又出現用雞排洗門風事件。他表示，事實上，無論藍綠執政，談判人員與幕僚幾乎都是同一批，沒有黨派之分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也揭露談判黑箱爭議的背後原因，指出美國前總統川普的談判風格是用「天」在算，先開出超高稅率嚇人，再迅速丟出相對合理方案逼對方拍板，幾乎沒有時間回國與產業溝通，日本當年就是在白宮被要求當場把投資額從4,000億美元加到5,500億美元。

連賢明提醒，對等關稅衝擊最大的其實是台灣傳統產業，當然希望爭取更好條件，但川普很現實，低稅率往往得用巨額投資或採購交換，就連以色列也只能拿到15%稅率，沒有英國的10%優惠。他反問，「若台灣真想換到不疊加，國內能接受幾千億美元投資或採購嗎？」

以下是連賢明臉書全文：

好不容易半導體關稅台灣看起來有點樂觀，這兩天又開始吵對等關稅稅率為什麼沒有談到不疊加，幾點評論。
第一，對等關稅原則都是疊加，不疊加是例外。目前只有歐盟和日本在談判時成功把不疊加條款納入。台灣現在是「暫定」稅率，也就是說談判都還沒有完成，當然是適用原則，不可能是適用例外。連韓國把對美投資提高到 3500億美金，都還沒有換到不疊加條款，台灣現在談到一半就適用不疊加條款，那韓國總統不是哭死

第二，一群人抱怨說政府談判團隊能力差。台灣在貿易談判堪比棒球比賽，每次中華隊出去比賽，鄉民都信誓旦旦說哪個投手或是哪個打擊策略才會贏，一群鄉民都比教練還厲害。上次打經典賽資格賽，鄉民罵教練調度失敗輸給西班牙，最後反敗為勝的時候，一堆人又買雞排洗門風。
其實台灣球員就那些人，每次組隊也這些球員。同樣的，不論藍或綠執政，派出去貿易談判的就是那些人，幕僚也是中經院或台經院。藍綠同樣一批人，沒有什麼黨派之分。

第三，很多人在抱怨談判黑箱，為什麼不事先讓國內知道。個人是贊成貿易談判應該讓國內多參與，但也必須要說，川老大是故意把貿易談判變得很難透明化。假設大家對貿易談判有了解的話，不難知道貿易談判都是用「年」來算的。先期雙邊先磋商要開放的項目，再針對受影響產業做分析，開公聽會進行產業溝通，政府再討論如何補貼和產業轉型，後面貿易談判有成果先簽草約，兩邊再回去確定後簽正式合約，到最後簽約時，兩邊都不知道把合約看了多少次，絕不會有簽完後雙方各說各話的情況。

但川老大談對等關稅是用「天」在算的，九十天要談一百多個國家。川老大的慣用談判策略是先用很高的稅率威脅，然後當對方很驚訝的時候，提出一個沒有那麼不合理的對案，在很短時間內要你決定是否接受。各位看看日本和美國談判的時候，日本代表去了美國七次，幾乎沒有談成什麼結果。但第八次的時候直接被帶到白宮的橢圓辦公室，當場川老大把對美投資從四千億喊到五千五百億，要求馬上打電話給石頭首相（編註：指日相石破茂），現場決定要不要接受這交易。試問這過程哪個環節可以再和國內溝通? 要用哪一版協議和國內溝通? 所以才惹出日本說當初談好說稅率不累加，可是白宮公布確是有累加稅率的事件。即便到現在為止，日本還是沒有對國內公布正式的簽約文件。而據說日本談判代表承認，整個談判都沒有書面簽約。

第四，對等關稅主要影響的是台灣的傳產，這些產業在這幾年真的蠻辛苦，不論是匯率或稅率都對他們不利。從產業觀點來說，當然希望政府能談成比較好的條件。台灣現在還在談判中，當然希望納入稅率不疊加條款，相信這也是談判會努力的方向。

但川老大在貿易談判是很現實的，低稅率要拿大投資或大採購來換，就連川老大最鐵的盟國以色列，稅率也是拿15%而不是英國的10%。韓國花了3500億（美元）投資美國，都沒換到稅率不疊加條款。假設台灣到時候真的鐵了心要換到這條款，大家能不能接受對美幾千億美金的投資或採購？

關鍵字： 對等關稅不疊加條款連賢明台美談判川普

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【火海求生】漁船爆燃燒到剩骨架！ 船長跳友船獲救 #澎湖

推薦閱讀

日本ONE調降財測為何馬士基能調升　準點率加海運、碼頭與物流綜效

日本ONE調降財測為何馬士基能調升　準點率加海運、碼頭與物流綜效

日本海洋網聯船務(ONE)本月1日因估計全球貨櫃船運市場下半年因為需求疲軟、產能過剩以及貿易政策動蕩，將整個財政年度的預測下調4億美元；本月7日丹麥馬士基航運卻調升全年財測。陽明海運前董事長謝志堅認為，馬士基所屬的雙子星聯盟，母船僅彎靠樞紐港的策略應該發揮了很大的功效。

2025-08-10 20:24
台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼續漲

台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼續漲

美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，就有網友好奇，明（11）天台股開盤走勢，會繼續往上噴，還是會慘跌，「有卦嗎？」對此，多數網友樂觀看待，「夜盤都沒跌了，當然繼續噴」、「台積與他的夥伴漲翻天」。

2025-08-10 17:51
韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

台美關稅談判持續進行中，近期半導體關稅出現樂觀訊號，但社會熱議「對等關稅稅率」為何沒有納入「不疊加」條款。中華經濟研究院院長連賢明直言，不疊加是極少數例外，全球目前只有歐盟與日本成功爭取，就連韓國砸下3,500億美元投資美國都換不到，「台灣談到一半就有？韓國總統不是哭死！」

2025-08-10 17:43
合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

打詐戰升級！薪水晚到、帳戶金額低於千元，小心銀行直接關你帳。公股銀行打詐再出重拳，合庫銀行宣布修改開戶存款總約定書，未來若薪轉戶超過1個月無撥薪紀錄，或長時間沒有交易，經銀行認定後將可直接終止服務，新制將於10月29日正式上路。

2025-08-10 16:59
快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

台灣中油公告，自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.1元。

2025-08-10 12:02
Dojo SoW轉投三星　陸行之：特斯拉跟台積電肯定有貓膩

Dojo SoW轉投三星　陸行之：特斯拉跟台積電肯定有貓膩

特斯拉（Tesla）自動駕駛AI訓練的超級電腦「Dojo」供應鏈出現重大變動，Dojo晶片生產為台積電獨家，但傳第3代Dojo（Dojo 3）開始，會轉向三星（Samsung）及英特爾（Intel），知名半導體分析師陸行之臉書發文認為，特斯拉創辦人馬斯克搞不清楚輝達產品藍圖，舊車難賣新車推不出，更直言「特斯拉跟台積電之間肯定有很多我們不知道的貓膩」。

2025-08-10 11:58
川普壓力＋就業降溫　Fed成員主張2025年降息3次

川普壓力＋就業降溫　Fed成員主張2025年降息3次

美國聯準會（Fed）監管副主席米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）警告，就業市場顯示出明顯疲態，若延遲降息恐導致勞動市場惡化與經濟成長放緩。她強調，最新數據鞏固了她對 2025 年降息三次的預測，並呼籲採取更積極的寬鬆行動。

2025-08-10 10:26
台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

台股站穩24000點　法人：下半年出口表現仰仗AI

川普關半導體關稅出爐後稅利空出盡，台股上周五（7日）維持高檔震盪，指數維持在24000點之上，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，上半年受關稅政策預期影響，今年台灣GDP可能出現逐季遞減走勢，由於出口提前至上半年發酵，預期2025年上半年GDP年增幅上修至5%以上，進入下半年的年增幅增速將可能降至0.8%至1.2%，預估在消費性電子受關稅影響下延後復甦，出口仍將靠AI資本支出之結構性剛需支撐成長。

2025-08-10 06:05
關稅疊加20%　經部：4月已請美律師向出口、報關業者說明　

關稅疊加20%　經部：4月已請美律師向出口、報關業者說明　

美國對等關稅疊加引發關注，經濟部貿易署副署長胡啟娟今天說，美方4月發布稅率後，貿易署當月除發布懶人包說明關稅如何加徵，也邀請美國律師向台灣出口、報關業者作說明，業者都清楚瞭解關稅計算方式，13日還會再邀美國關務律師說明通關實務。

2025-08-09 17:47
Intel董座擬售代工業務遭CEO反對　外媒曝「台積電從未想收購」

Intel董座擬售代工業務遭CEO反對　外媒曝「台積電從未想收購」

根據《華爾街日報》最新報導，英特爾董事長Frank Yeary今年稍早曾試圖分割英特爾代工業務，甚至考慮將其出售給台積電，但遭到3月上任的執行長陳立武（Lip-Bu Tan）強烈反對。科技媒體《Tom's Hardware》也稱台積電從未想收購英特爾晶圓廠。

2025-08-09 17:00

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅20%+N「明天開盤慘跌？」網曝1原因繼續漲

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

台積電2奈米洩密　東京威力科創高層赴台

0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

美關稅疊加20%！全總憂傳傳恐掀失業潮

Intel董座擬售代工業務遭CEO反對　外媒曝「台積電從未想收購」

Dojo SoW轉投三星　陸行之：特斯拉跟台積電肯定有貓膩

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366