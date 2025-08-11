快訊／台股收盤大漲114.24點　台積電漲5元至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）開低走高，加權指數終場大漲114.24點，以24135.5點作收，漲幅0.48％，成交量4262.17億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌40.87點開出，指數開低走高，盤中最高達24249.05點，最低23887.25點，終場收在24135.5點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1180元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲3.5元至198元；聯發科（2454）上漲5元至1355元；廣達（2382）下跌0.5元來到290元；長榮（2603）下跌2.5元至195元。

今天漲幅前5名個股為聯茂（6213）上漲9元，漲幅10％；國精化（4722）上漲7.1元，漲幅10％；亞航（2630）上漲4.7元，漲幅10％；淳安（6283）上漲2.1元，漲幅10％；海華（3694）上漲6.2元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為AMAX-KY（6933）下跌23.5元，跌幅9.85％；冠西電（2466）下跌7.7元，跌幅9.75％；晶彩科（3535）下跌6.1元，跌幅9.06％；三商電（2427）下跌2.35元，跌幅7.45％；惠特（6706）下跌4.7元，跌幅7.15％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯茂（6213） 99.0 ▲9.0 ▲10.0％ 國精化（4722） 78.1 ▲7.1 ▲10.0％ 亞航（2630） 51.7 ▲4.7 ▲10.0％ 淳安（6283） 23.1 ▲2.1 ▲10.0％ 海華（3694） 68.3 ▲6.2 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 AMAX-KY（6933） 215.0 ▼23.5 ▼9.85％ 冠西電（2466） 71.3 ▼7.7 ▼9.75％ 晶彩科（3535） 61.2 ▼6.1 ▼9.06％ 三商電（2427） 29.2 ▼2.35 ▼7.45％ 惠特（6706） 61.0 ▼4.7 ▼7.15％

資料來源：證交所