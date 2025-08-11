快訊／台股收盤大漲114.24點　台積電漲5元至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（11日）開低走高，加權指數終場大漲114.24點，以24135.5點作收，漲幅0.48％，成交量4262.17億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌40.87點開出，指數開低走高，盤中最高達24249.05點，最低23887.25點，終場收在24135.5點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1180元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲3.5元至198元；聯發科（2454）上漲5元至1355元；廣達（2382）下跌0.5元來到290元；長榮（2603）下跌2.5元至195元。
今天漲幅前5名個股為聯茂（6213）上漲9元，漲幅10％；國精化（4722）上漲7.1元，漲幅10％；亞航（2630）上漲4.7元，漲幅10％；淳安（6283）上漲2.1元，漲幅10％；海華（3694）上漲6.2元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為AMAX-KY（6933）下跌23.5元，跌幅9.85％；冠西電（2466）下跌7.7元，跌幅9.75％；晶彩科（3535）下跌6.1元，跌幅9.06％；三商電（2427）下跌2.35元，跌幅7.45％；惠特（6706）下跌4.7元，跌幅7.15％。
資料來源：證交所
