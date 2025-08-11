新興航運上半年EPS2.22元　下半年估各型船運價回升業績明顯好轉

▲超大型油輪估下半年日租可較上半年提高約三成。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)上半年財報，稅後淨利1.30億元，EPS0.22元。其中第二季每股盈餘為0.20元，優於第一季的0.02元，下半年進入傳統旺季，各型船運價看升，超大型油輪(VLCC)日租估計從上半年的3.53萬美元提高到4.5至5萬美元之間，業績可以明顯好轉。

新興指出，今年上半年，全球乾散貨與原油運輸市場受到多重宏觀與區域因素交錯影響，主要船型租金普遍低於去年同期，整體市場呈現調整格局。上半年市場面臨地緣政治與氣候干擾與中國結構性需求變化等挑戰，公司續展現穩健營運能力，並依市場變化動態調整船隊部署與航線策略，及因應後續可能之運價波動與新機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新興7月營收3.51億元，較6月增加9.55% 較去年同期減少1.13%；累計今年前7個月營收23.56億元 較去年同期減少16.52%。

公司說明，主力船型7月表現較6月回升，主因海岬型船塢修結束以及上月按程租船運費收入遞延認列於本月所致。對地緣政治與匯率波動等不確定性，公司持續審慎優化船船部署及及提升船舶運營效波 以穩健因應市場變船 並把握下半年需求回升的機會。