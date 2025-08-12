快訊／台積電持平至1180　台股開盤上漲47點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（12日）以24182.84點開出，指數上漲47.34點，漲幅0.2％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）上漲0.5元至198.5元；聯發科（2454）上漲5元至1360元；廣達（2382）上漲1.5元來到291.5元；長榮（2603）上漲0.5元至195.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌200.52點或0.45％，收在43975.09點；標準普爾500指數下跌16點或0.25％，收6373.45點；那斯達克指數下跌64.62點或0.3％，收在21385.4點；費城半導體指數下跌7.65點或0.13％，收5670.37點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43975.09 ▼200.52 ▼0.45% S&P500 6373.45 ▼16.0 ▼0.25% NASDAQ 21385.4 ▼64.62 ▼0.3% 費城半導體指數 5670.37 ▼7.65 ▼0.13%

資料來源：證交所