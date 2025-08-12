ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台積電持平至1180　台股開盤上漲47點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（12日）以24182.84點開出，指數上漲47.34點，漲幅0.2％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）上漲0.5元至198.5元；聯發科（2454）上漲5元至1360元；廣達（2382）上漲1.5元來到291.5元；長榮（2603）上漲0.5元至195.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌200.52點或0.45％，收在43975.09點；標準普爾500指數下跌16點或0.25％，收6373.45點；那斯達克指數下跌64.62點或0.3％，收在21385.4點；費城半導體指數下跌7.65點或0.13％，收5670.37點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數43975.09▼200.52▼0.45%
S&P5006373.45▼16.0▼0.25%
NASDAQ21385.4▼64.62▼0.3%
費城半導體指數5670.37▼7.65▼0.13%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

推薦閱讀

美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

美國記憶體大廠美光科技股價連續兩日大漲逾9%後，週一（11日）再漲4.83美元或4.06%，收在123.72美元，創7月8日以來近五週新高，並為費城半導體指數成分股中表現最佳者。今年迄今，美光股價累計上漲47%。

2025-08-12 10:55
78.8萬股東注意！台新新光金今除息　填息逾3成

78.8萬股東注意！台新新光金今除息　填息逾3成

完成新新併的擁有78.8萬股東的台新新光金（2887）於今（12）日除息，每股配發0.9元現金股息，昨（11）日收盤價為16.55元，除息參考價15.65元，今日開高走高一度上漲15.95元，漲幅1.92%，填息比率約33%，10點之後，成交量就超過10萬張。

2025-08-12 10:36
台股現23千金　漢唐股價衝1000元大關　

台股現23千金　漢唐股價衝1000元大關　

無塵室廠漢唐（2404）今（12）甫開盤股價即觸及1000元大關，創下新天價，躋身千金股之列，台股出現23千金榮景。

2025-08-12 10:30
台股收盤創高　17檔ETF領先攻高近百萬受益人賺錢

台股收盤創高　17檔ETF領先攻高近百萬受益人賺錢

大盤昨（11）日開低走高，台積電（2330）領軍之下，上漲114.24點，續創今年新高，收盤收在24135.5點，距離歷史新高24390.03點已近在咫尺，根據統計更有17檔領先大盤創下收盤新高，99萬3731位受益人投資都賺錢。

2025-08-12 10:05
快訊／台積電持平至1180　台股開盤上漲47點

快訊／台積電持平至1180　台股開盤上漲47點

美股4大指數全面下跌，台股今（12日）以24182.84點開出，指數上漲47.34點，漲幅0.2％。

2025-08-12 09:01
00768B首配高息買氣爆棚！五日申購逾11萬張　搶占美債ETF人氣王

00768B首配高息買氣爆棚！五日申購逾11萬張　搶占美債ETF人氣王

復華20年美債（00768B）首度配息即繳出亮眼成績，年化配息率逼近10%，刷新美債ETF歷史新高，也同步點燃市場申購熱潮。根據CMoney統計，00768B自宣布由「不配息」轉為「季配息」後，短短五日內申購量即突破11萬張，買氣遠勝同類型產品，搶盡市場風頭。

2025-08-12 08:30
川普拍板「黃金免關稅」　全球市場鬆口氣

川普拍板「黃金免關稅」　全球市場鬆口氣

美國總統川普11日親自澄清，不會對黃金加徵關稅，讓全球黃金市場鬆了一口氣，也終結了連日來的緊張傳言。

2025-08-12 07:45
散裝船運大利多！　川普要求中國採購美黃豆提高４倍

散裝船運大利多！　川普要求中國採購美黃豆提高４倍

散裝船運市場有多項利多在今年下半年發酵，裕民航運(2606)與慧洋海運(2637)估計，最立即的利多會是川普向中國提出的四倍採購美國黃豆要求，因為美國穀物9月即將登場，四倍的量會是8840萬公噸，即使僅倍數採購也有4420萬公噸。

2025-08-12 04:00
一表看懂13家金控前7月獲利　富邦金EPS 4.29元居冠

一表看懂13家金控前7月獲利　富邦金EPS 4.29元居冠

7月台股大漲1200多點，加入進入除息旺季，投資、股息收入大舉進帳，壽險型金控獲利表現突出，13家金控7月稅後獲利總和達579億元，累計前7月稅後淨利3059億元，年減率25%，富邦金（2881）7月獲利突破百億元，前7月稅後淨利623.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.29元，仍居金控獲利王。

2025-08-12 00:05
築間7月營收4億元、月增3.37％　上半年營業費用增加致每股虧0.99元

築間7月營收4億元、月增3.37％　上半年營業費用增加致每股虧0.99元

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）今日公告2025上半年財報暨7月合併營收。7月合併營收為4億元，月增3.37％；累計1-7月合併營收為29.43億元，年減12.26％。上半年合併營收新台幣25.43億元，因營收未達規模經濟，致費用蝕利，歸屬母公司稅後淨損4,732萬元，每股稅後虧損（EPS）0.99元。

2025-08-11 23:39

讀者迴響

熱門新聞

18人信用卡遭盜刷688萬　銀行挨罰1200萬

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

2025高股息ETF配息異動一次看懂！

一表看懂13家金控前7月獲利　富邦金EPS 4.29元居冠

散裝船運大利多！　川普要求中國採購美黃豆提高４倍

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

築間7月營收4億元、月增3.37％　上半年營業費用增加致每股虧0.99元

00768B配息強襲！首配年化近10%　擊敗三大人氣債券ETF

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366