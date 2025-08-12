快訊／台積電持平至1180　台股開盤上漲47點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（12日）以24182.84點開出，指數上漲47.34點，漲幅0.2％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）上漲0.5元至198.5元；聯發科（2454）上漲5元至1360元；廣達（2382）上漲1.5元來到291.5元；長榮（2603）上漲0.5元至195.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌200.52點或0.45％，收在43975.09點；標準普爾500指數下跌16點或0.25％，收6373.45點；那斯達克指數下跌64.62點或0.3％，收在21385.4點；費城半導體指數下跌7.65點或0.13％，收5670.37點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43975.09
|▼200.52
|▼0.45%
|S&P500
|6373.45
|▼16.0
|▼0.25%
|NASDAQ
|21385.4
|▼64.62
|▼0.3%
|費城半導體指數
|5670.37
|▼7.65
|▼0.13%
資料來源：證交所
