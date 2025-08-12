超商跨業開手搖分食千億市場　業者指出3盲點

▲統一手搖茶飲店的工作人員，身穿經典的小七配色制服。

超商擁有大量採購原物料和設備，大量鋪貨販售的規模優勢，過往統一超進軍麵包、咖啡等品項，都取得有目共睹的亮眼成績。同樣商業邏輯能否套用於茶飲業？多位餐飲業高層向鏡週刊透露，其中有些眉角值得注意。

藉著開街邊茶飲店，可讓統一超從「通路賣飲料」走向「成為飲品品牌」，一方面可以測試品牌吸引力，另一方面也能驗證茶飲業務，在便利店體系外是否還有延展力，可替接下來新品牌布局。

據了解，統一超的不可思議茶Bar從去年6月品牌成立以來，已導入近300家7-11門市，單店銷售額是現萃茶的5倍。其中在馬祖門市，更於國際珍奶日單日銷售超過千杯「琥珀小葉珍珠奶茶」，創下單品項在超商販售的最高紀錄。

「經過內部評估後，高層決定拓展旗艦店型，提供『24小時都能體驗現煮茶飲』的服務，未來將把熱銷商品再複製到現萃茶品牌，擴大規模經濟。」統一超主管透露。

其實，統一超早於十年前就切入現做茶飲，當年推出「CITY TEA現萃茶」，陸續導入全台三千多家7-11門市，2019年更進一步擴大「CITY PEARL」珍珠品牌，統一超內部統計，導入現萃茶設備的門市，飲品業績成長近一成，去年推動的不可思議茶Bar，則讓飲品業績大幅提高5成，已成超商的第二條成長曲線。

「麵包放在超商賣，馬上就變全台最多點的麵包店，咖啡也是，馬上變全台最大的咖啡廳。」資深餐飲業高層不諱言地說。據他觀察，超商本就是「資金密集」行業，投入5、600萬元開一間店，然後藉由大量採購原物料和設備來壓低總成本，和200萬元就能開一間加盟店的茶飲店，經濟規模相差甚鉅。「從原料、設備等採購成本來說，超商的規模經濟，仍是最大優勢。」該人士表示。

面對超商巨獸殺入街邊店，手搖飲業者憂喜參半，一位業者直言：「超商以『價格破壞者』之姿進入，短期確實會吸引求快、嘗鮮的顧客，但超商和手搖飲業二者賽道不同，反而能刺激創新，促進產業發展。」

一位資深餐飲業高管提醒，零售業和茶飲店的經營邏輯不同，將是進入障礙。「超商擁有強大的金流、物流和資訊系統，但在手搖飲市場，這些資源並不一定能直接轉化為優勢；當超商選擇將茶飲品牌獨立拉出來開設街邊店時，其競爭對手不再是其他便利商店，而是向數百個品牌，且消費習慣完全不同的市場宣戰。」

「這就很像美國和蘇聯去打阿富汗戰爭一樣贏不了，因為用的武器是打大平原的戰爭，而不是打游擊戰。你到了阿富汗，人家躲在山洞裡打，你的坦克開不進去，怎麼打？」具有零售和茶飲店經營背景的資深高管形容。他認為，若超商以「正規軍」的思維來看待手搖飲產業，可能造成誤判，並建議零售業者進入手搖飲市場時，應進行市場和產品定位的分析，以重新定調（rebranding）茶飲品牌和整體商業策略。



