張國煒可拿到160億股利了！法官限期「最快八、九月」給付

▲長榮集團創辦人張榮發遺產繼承之案，將有重大突破。圖為星宇航空創辦人張國煒。（圖／CTWANT）

CTWANT獨家調查到長榮集團包括海空儲運等四家公司，已在近日收到創辦人張榮發遺囑執行人來函，並就股利領取事宜回覆遺囑執行人暨副知法院知悉；據此，記者將此消息轉知張國煒委任律師團隊，至今天（12日）還未接到法院通知，張國煒等七位繼承人是否能順利先取得超過160億股利股息部分，答案很快即可揭曉。

CTWANT依據北院核准函給予一個月請求領取股利股息期限，加上長榮集團四家公司已回覆四位遺囑執行人的時間推算，預估八月底、九月初，張國煒等繼承人即可透過遺囑執行人「看到其所管理的部分股利股息遺產」。

張國煒委託律師於2025年4月29日向台北地院對張榮發遺囑所立的四位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬與吳界源聲請定暫時狀態處分，要求執行人應向張榮發名下持有長榮海運3.2％、長榮航空2.44％、長榮國際儲運0.95％、長榮國際5％共四家公司從2016年1月20日起迄今累計尚未發放的現金股利與股票股利逾160多億元部分，給付給遺囑執行人作為保全與管理。

該案在法院於同年7月16日裁定核准之後，經CTWANT記者於昨日詢問上述長榮集團的四家公司，於傍晚正式回覆給記者說，「已收到創辦人張榮發遺囑執行人來函，並就股利領取事宜回覆遺囑執行人暨副知法院知悉」。

依據北院7月核准定暫之案的裁定書內容，可就長榮集團四家公司回覆的內容，整理出張榮發配偶李玉美、張榮發四子與張榮發已過世女兒的一對子女共七名繼承人，是否能先透過遺囑執行人的行使權利，而先「看到」張榮發名下持有國內四家公司的股票累計九年來的配息配股。

首先，先來看「請求給付權的時效問題」，是拘於民法第126條的股利債權之請求權時效5年？還是適用於長榮集團四家公司是否已依民法第129條的「承認」應發放之股利數額而無時效消滅之疑慮。

張國煒委託律師林文鵬表示，若依民法規定，請求上述四家公司配發股利股息的請求權有五年時效，從2016年1月20日長榮集團總裁張榮發過世以後迄今，2019年以前者已罹於時效；2020年的則有3604萬多元亦將在今年（2025年）8月17日後罹於時效。

其實，四位遺囑執行人之前已發函詢問股票發行公司如何辦理股票繼承及股利領取時限事宜，各公司回函稱，文件齊備即會配合辦理股票繼承過戶及自繼承發生之日起歷年股利發放作業。因此這四位遺囑執行人即稱，「可知各股票發行公司承認應發放之股利數額，並未爭執，本件並無時效消滅之疑慮」。

不過，法官則認為，四位遺囑執行人所稱的是「詢問繼承人」辦理股票繼承及股利領取，但繼承人並無管理、處分遺產之權利，自然無從以繼承人之名義未股票繼承及領取股利。遺囑執行人以此方式詢問，並非以「遺囑執行人身分請求交付股利」，是否屬於民法第129條的「請求」，可非中斷時效，並非無疑。

這意思是指，法官質疑，四位遺囑執行人主張先前就跟張榮發持有股票的公司了解配發股利這部分，是否可視為「已主張請求權」，而可以因此從那時起就「暫時停止」領取時間，等待文件備齊之後即可給付，也就不受到「5年請求權時效」的限制。

法官還說，進一步了解所繼承的股票公司的回函中僅表示，「本公司將配合辦理本案股票繼承過戶及自繼承發生之日起歷年股利發放作業」、「依過往經驗，股東（含因繼承過戶者）向本公司請領未領取之歷年股利（現金或股票），本公司均予給付」。

法官指出，公司回函的內容並未明確對被繼承人已罹於消滅時效之股利承認給付，再以公司「過往經驗」為依據，過往經驗是否得一體適用本案之股利，四位繼承執行人實際向公司請求給付股利前均未可知，因此遺囑執行人主張股利已經公司承認並無罹於消滅時效之疑慮，並不足採。

也就是說，法官認為四位遺囑執行人稱說「之前已向發行股票公司請求給付股利，也不會受到請求權時效」的部分，法官並未採納這一主張，而因此在今年7月核准張國煒的聲請，要求這四位遺囑執行人須向長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運、長榮國際等四家公司發函請求給付股利股息。

再者，四位遺囑執行人稱「公司會發放歷年股利，沒有時效疑慮」等語外，還稱說「縱使股票發行公司願意立即給付股利與遺囑執行人，但現行金融實務遺囑執行人無法開立金融或證券專戶，亦無法受領股利之給付，客觀上即不能強制行等語」。

法官認為，被繼承人張榮發於2016年1月20日死亡，其生前立有遺囑將其股票全由聲請人張國煒單獨繼承，而柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬與吳界源既為遺囑執行人，有除戶謄本、公證書及密封遺囑在卷可憑。而未採納上述遺囑執行人所稱沒有辦法開帳戶、無法領取股利的說法。

法官認為，綜合以上兩點，認為請領股利有失效之慮，導致日後無法回復之損害，損及繼承人之權益，確有急迫性而核准定暫；而原本張國煒聲請四位遺囑行人向這四家公司請求「10日內」給付股利股息，而若未依時限給付而將提訟的主張，法官以遺囑執行人需配合受領給付、有開立帳戶或相關帳戶之時間需求，加上考量公司發放現金股利、股票股利之程序亦須一定時間進行，因此主張10日期限有過過於短促之疑慮，衡量上述狀況，而認應以一個月期限為宜。

