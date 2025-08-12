四維航轉盈虧為盈、下半年會更好　旗下綠舞飯店首創滑索拓業績

▲四維航旗下的綠舞首創「卡比巴拉躍湖號」滑索，以空中飛越新體驗吸引更多住客。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航運(5608)第二季因為各型船運價回升，轉虧為盈，單季歸屬母公司淨利2.17億元，EPS0.56元，上半年合計營收15.51億元，獲利3646.2萬元，EPS0.09元，由於下半年是散裝船運市場旺季，估計業績會更好。旗下綠舞國際觀光飯店首創「卡比巴拉躍湖號」滑索，以空中飛越新體驗吸引更多住客。

四維航船隊都是中小型散裝船，而各型船運價逐季攀升，巴拿馬型船平均日租第一季9591美元、第二季11,849美元、第三季至今15,585美元，超輕便型船各季分別為10,355美元、12,160美元、15,697美元，輕便型9058美元、10,578美元、11,947美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中秋節入住綠舞可遊園、賞月。（圖／綠舞提供）

綠舞在今年中秋佳節不只是吃月餅賞月，還能來一場「空中飛越」的全新體驗，即日起至10月20日限時推出「乘月飛行－卡比巴拉躍湖號」一泊二食住房專案，以宜蘭首創滑索設施為最大亮點，結合日式文化體驗與萌寵互動，帶旅人享受一趟獨一無二的療癒假期。

全新啟用的「卡比巴拉躍湖號」滑索，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺、橫跨園區中央湖面。旅客從高處疾馳而下，微風拂面、視野開闊，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色，感受速度與美景交織的震撼，為旅程添上最精彩的記憶。

本專案加碼推出中秋限定免費加人優惠：入住套房及單層庭園Villa雙人房型享第3人免費入住；豪華湖畔Villa則再加碼免費入住至第6人(免費加人入住不含晚餐及園區體驗)，讓家人好友輕鬆團聚，盡享節慶歡樂氛圍。

入住旅客可享用日光璽舞壽喜燒套餐或加價升級板前無菜單料理；每房皆贈中秋限定「6吋金沙乳酪蛋糕」，象徵節慶的團圓與祝福。

此外，房客還能換穿經典浴衣或大正時期Hakama文青袴暢遊園區；參與手作和菓子體驗，感受道地日式文化的細膩與趣味；親手餵食水豚、梅花鹿、羊駝的溫馨互動，更可近距離欣賞柯爾鴨、狐獴及萌兔等可愛小動物，享受療癒且充滿笑聲的中秋團聚時光。