萬海Q2因匯損獲利減九成　陽明H1因缺新運力獲利減六成

▲萬海第二季匯損吃掉巨額獲利、陽明因為未添新造船上半年獲利衰退最多。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃三雄上半年財報出爐，法人查閱昨(18)日上傳的電子書，指出萬海航運(2615)第二季列的匯兌損失高達94.38億元，較法人預估的70億元多出近35%，以致第二季EPS僅有0.38元，獲利金額10.77億元，年減90.70%；陽明海運(2609)上半年獲利87.61億元，年減62.35%，EPS2.51元，敬陪末座，主要原因是公司去年與今年都沒有新造船加入營運。

第一季美元升值1.22%，法人以該季萬海認列匯兌利益10.54億元，第二季美元貶值9.88%，估計萬海匯兌損失超過70億元，未料實際數字高達94.38億元，是因為買期貨，或是有其他原因萬海未做說明，不過第三季季底如果台幣有回貶，會出現回沖利益。

陽明則是去年與今年都沒有新造船交船，僅在今年租進兩艘船，增加9千多箱(20呎櫃)運力，而長榮海運(2603)在去年5月底法說會上指出，2024年預計23艘新船交付，新增運力約21萬箱，2025年20艘，約17萬箱；萬海去年12艘新船交付，新增7.68萬箱運力，今年預計交1.31萬箱船舶3艘，其中兩艘已在上半年交付。

在第二季匯兌損失部分，陽明是列了20.94億元，低於法人估計約30億元。有貨櫃船公司高階指出，造船、造櫃都是付美元，Q2列的匯兌損失多數是未實現損失，將來有機會獲得回沖利益，另海外子公司如果是以美元做帳，就不會出現匯兌損失。