台中港工作船渠整改建　提升風電運維基地船舶量能

為配合我國離岸風電產業迅速發展及港區船席需求日增，台灣港務公司台中港務分公司積極推動「台中港工作船渠整改建工程」，以提升工作船泊區整體功能，強化港區對海上風電維運船(CTV)之靠泊能力，進一步打造符合智慧與永續發展的現代化港埠設施。

本工程施作位置位於台中港北碼頭原修船廠區，該區域原設有修船滑道，惟因現代船舶大型化，已無法滿足現行營運需求。為有效提升港區設施使用效益，臺中港務分公司規劃將原修船滑道區域轉型升級為具備現代化機能之碼頭設施，強化服務量能與作業效率。

港方表示，工程特色包括：新建總長約36公尺、設計水深3公尺之鋼管板樁式碼頭；建置岸水、岸電等公共設施；拆除既有長約52公尺之突堤結構以及既有修船滑道區域。本工程自民國今年1月開工，預定明年1月底前完工啟用，截至目前完成滑道區域浚挖約80%、突堤拆除100%，鋼管板樁與錨定樁打設作業已全數完成，另碼頭結構(含冠牆施作等)正同步推進中。全案將於預定工期內如期如質完成，屆時將有效提升港區作業彈性與服務效率，展現執行團隊積極推動與確保品質並重的成果。

台中港為我國離岸風電運維重點港區之一，本工程除能強化離岸風電工作船靠泊支援能力，亦展現我國在推動綠能產業基礎建設、促進港區升級轉型的決心。未來將持續秉持「智慧、永續、安全」三大核心理念，積極推動港埠設施全面優化，提升我國港口整體競爭力與國際能見度。