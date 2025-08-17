是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」　9／5未領即充公

▲今年3、4月期統一發票中獎號碼已經在5月25日公布，但至今仍有6位中獎者尚未領獎，其中包含3張千萬特別獎、2張200萬元特獎，以及1張雲端發票百萬獎。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

今年3、4月期統一發票中獎號碼已經在5月25日公布，但至今仍有6位中獎者尚未領獎，其中包含3張千萬特別獎、2張200萬元特獎，以及1張雲端發票百萬獎。財政部提醒，本期中獎者務必在9月5日截止前完成領獎手續，否則屆時大獎將逾期作廢。至於使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

1000萬元特別獎：

●App Store，訂閱費260元（台北市信義區）。

●MOS BURGER，食品等共270元（台中市南區三民西路212號、214號1、2樓）。

●Hi-Life萊爾富，飲品39元（高雄市大社區金龍路120號）。

200萬元特獎：

●Hi-Life萊爾富，飲品45元（桃園市觀音區大觀路2段313號1樓）。

●7-ELEVEN，飲品75元（桃園市中壢區中正路1262號1樓）。

雲端發票專屬獎100萬元獎：

●Google Play，訂閱費399元（台北市信義區）。

今年3、4月期統一發票獎號於5月25日公布，千萬特別獎號碼為「64557267」，200萬特獎號碼為「64808075」，頭獎3組分別是「04322277、07903676 、98883497」，8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元；末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元；末6位相同得1萬元；末5位相同得4千元；末4位相同得1千元；末3位相同得200元。

財政部提醒，3、4月中獎發票將於即日起至9月5日開放兌獎，幸運中獎的民眾記得保存好紙本發票，並把握時間前往兌換，否則逾期將無法兌領。

