工會批讓利！ 中鋼再發3聲明　重申注重股東權益、夥伴關係

▲中鋼集團。（圖／中鋼提供）

記者巫彩蓮／台北報導

日前經濟部長郭智輝的「中鋼讓利說」引發中鋼集團企業工會不滿，今（19）日召開記者會抗議 ，而中鋼對此發出三大聲明，指出會協助中下游企業共同渡過難關，同時強調中鋼為上市公司，正派經營、營運透明、 注重股東權益、重視與全體員工及工會之間的夥伴關係。

以下是中鋼聲明內容：

（一）今年8/13經濟部郭部長接受媒體採訪時已進行澄清，中鋼公司也對外說明，會依據既有銷售制度提供多元配套措施，協助中下游企業共同渡過難關，共創互利雙贏的局面。 中鋼公司強調「下游好、客戶好，中鋼才會好」長期以來一直係公司的經營理念，中鋼公 司既有銷售制度原本即設計多元配套措施，對下游不同產業給予各種支持，也兼顧股東以 及利害關係人之權益，誠可謂符合公司治理精神。 日前財政部公告針對中國大陸進口熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，中鋼公司感謝政府維護台 灣鋼鐵市場之公平性，將持續配合政府調查作業，以保障我國鋼鐵產業免續受涉案進口品 之損害。此外，在中鋼公司面對經營嚴峻挑戰之際，經濟部仍支持中鋼公司適度調整員工薪給，在在顯示政府對於中鋼公司協助與對中鋼員工的支持不遺餘力。

（二）面對2050碳中和挑戰，發展綠能產業為中鋼經營雙主軸之一，因此，投資台智電可以為中鋼公司取得穩定的綠電來源，以順利達成減碳目標，目前除中鋼外，已有13家公、民營企業參與台智電投資，中鋼持股比率不超過12.5%，足見中鋼投資台智電不僅有利國 家推動綠電發展，對於自身減碳也有正面助益。 隨著離岸風機快速大型化之演變，中鋼旗下子公司興達海基受限興達港水深不足，難以出貨大型風機所需之水下基礎，即使中鋼投資興達海基面臨虧損，但已培養出優秀的人才與 技術持續為臺灣產業貢獻，目前興達海基公司之轉型計畫也正積極研議中。 此外，中鋼也因為投資產製水下基礎，與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作開發的 中能風場（中鋼持股約51％）得以如期完工，為中鋼帶來穩定收益。

（三）中鋼感謝各界對於公司長期發展的關心，中鋼為上市公司，正派經營、營運透明、 注重股東權益、重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，也長期與政府保持雙贏的合作模 式。面對國際產經貿新局勢所帶來的挑戰，中鋼會持續整合產官學研資源，與政府、客戶 及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為臺灣鋼鐵及製造業打造 更具韌性與競爭力的發展基礎。



