新代科上半年EPS達17.2元　預計9月掛牌上市　

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）預計9月底前掛牌上市，新代科自2024年成功登錄興櫃以來，營運動能持續升溫，當時興櫃登錄價為153元，近期股價也屢創新高，今日股價高點已來到898元。

新代科2025年上半年營收表現亮眼，累計前7月營收81.84億元，年增25.72％；上半年稅後淨利10.8億元，年增34.1％，每股盈餘17.2元。

面對全球製造業的加速進化與智慧化浪潮，新代科技擘也劃下一世代智慧製造的新格局，從AI產線智能、永續治理到人機協作，全面推動產業升級。

新代持續深化智慧機器人技術，從單機應用走向機台聯網與視覺辨識導入，打造具備判斷、協同與行動力的機器人系統。未來將推動更多橫跨上下游製程的人機協作場景應用，以高度模組化與快速部署能力，回應少量多樣、彈性製造的市場需求，並持續朝智慧機器人、四足機器人領域開拓發展。

在全球佈局方面，新代同步展開跨區生產基地計畫，擴大供應韌性與在地服務能量。2026年第二季將完工啟用中國蘇州總部第二廠，2027年第二季啟用馬來西亞第二廠，並持續規劃2028年第四季在台南科學園區建置智慧製造新基地，以全球化布局打造完整的技術供應網絡。

新代科技總經理蔡尤鏗表示：「我們不僅致力於在技術領域持續創新與領先，更期望在文化推廣、教育連結與永續實踐上發揮企業的正向影響力。我們秉持初心，從台灣出發，深耕亞洲、放眼全球，走出一條屬於台灣品牌的智慧製造之路。隨著公司進入資本市場，未來將擁有更多資源與策略動能，協助我們拓展技術深度、提升服務廣度，進而創造更長遠且具規模的社會與產業價值。」