亞洲藏壽司董座西川健太郎辭職　日本藏壽司董事藪內薰明年接任

▲亞洲藏壽司董事長西川健太郎。（圖／記者周宸亘攝）

記者高兆麟／台北報導

亞洲藏壽司(2754)今天公告，董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至2025年12月31日。接任人選為母公司日本藏壽司現任董事兼營業本部長藪內薰，預計2026年1月1日上任。

「因個人職涯規劃辭任，開啟人生下一段新旅程」西川健太郎對外說明辭職原因，也為亞洲藏壽司寫下另一個新起點。回顧亞洲藏壽司登台歷程，逐步達成日本藏壽司田中邦彥社長所交付的重任，2014年開出松江南京一號店、2020年掛牌上櫃，2023年達成50間店階段目標，成功拓展台灣事業版圖，貢獻卓越備受肯定。

對於投資人關注，公司營運方針是否受到影響，公司強調，延續現行成長策略，短期內不會有變動，持續擴大台灣市佔率、提升品牌價值、加強人才培育。至於海外市場，與母公司持續推進評估中。

亞洲藏壽司表示，即將於明年接任亞洲藏壽司董事長兼總經理的藪內薰，2004年加入日本藏壽司後累積了店鋪營運經驗，目前擔任日本藏壽司董事兼營業本部長，社內資歷已21年，擁有豐富的國內外營業策略及門市營運經驗，成為帶領台灣藏壽司發展與擴張的適任人選，旋以熟悉並掌握台灣市場，率領團隊開創新局。