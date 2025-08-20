8/29美國取消全球小包裹免稅　法人估航空貨運電商貨源大受衝擊

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲美國對台灣課徵20%關稅讓航空貨運量頓減兩成，現因半導體獲得免關稅，有望在9月見到貨量回升。（圖／羅文祥提供）

▲美國取消全球小包裹免稅，法人估航空貨運電商貨源大受衝擊。（圖／羅文祥提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國自今年5月2日起，針對來自中國、香港及澳門的800美元以下小包裹，終止了關稅豁免及T86快速清關待遇，而這項措施本月29日起擴大到全球小包裹免稅，有法人昨(19)日出報告，估計航空貨運的電商貨源將大受衝擊。另美國總統川普本月15日表示將對晶片與半導體設定超高關稅，恐將衝擊需求量，不利航空貨運相關業者。

長駐美國達拉斯的捷迅(2643)總經理孫鋼銀表示，8月29日開始全球小包裹進口美國都必須以正式清關模式申報，包括Fedex、UPS等快遞業者。捷迅美國本來小包裹占比就非常的低，在2月以後就全面停止了，所以8/29開始的新措施，對捷迅是完全沒有任何影響的。

全美小包裹貨量在2月以後就已經大幅下滑了，3月以後持續大幅減少，現在剩下的小包裹量幾乎可以忽略不計了。8/29以後估計有影響的應該是快遞公司了。

法人則分析，5月2日美國取消中港澳小額包裹免稅，但中港澳仍透過轉口洗產地方式，取得免稅，亞洲航空貨運受惠，但8月29日起，美國取消全球小包裹免稅，轉口洗產地已行不通，航空貨運的電商貨源大受衝擊，對航空貨運相關業者衝擊頗大。

另半導體屬於高價的輕薄產品，主要透過航空貨運輸送，自4月起，美國商務部對藥品與晶片展開232條款調查，為川普以國家安全為由課徵高關稅鋪路。川普8月15日表示將對晶片與半導體設定關稅，最高稅率可達300％，若真的實施
超高關稅，則將衝擊需求量。

此外，全球8月7日啟用新關稅，取代原本90天寬限期的10%優惠關稅，高關稅將壓低消費及運輸需求，也是不利航空貨運。

關鍵字： 美國取消全球小包裹免稅法人航空貨運大受衝擊

