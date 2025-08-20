ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

遭指內閣改組「海嘯第一排」　經長郭智輝：在位就全力以赴

▲▼內閣異動已成定局，被外界點名極度不適任的經濟部長郭智輝在立法院被媒體堵訪時，並未對個人去留發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲內閣異動消息頻傳，被外界點名極度不適任的經濟部長郭智輝在立法院被媒體堵訪時，以「在位一天就全力以赴」回應。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

內閣異動消息頻傳，經濟部長郭智輝多次遭點名更換名單「海嘯第一排」，郭今（20）日出席立法院經濟委員會備詢前受訪時強調，內閣是否改組對他而言沒有特別關係，「在位一天就全力以赴，完成任務」。

面對台北市議員侯漢廷指控其在關稅公告日宴客，郭智輝重申已提告，強調這是「不實指控、誇大污衊」，對於持續攻擊內閣成員的行為「無法忍受」。

至於中鋼企業工會赴經濟部抗議「讓利」，郭智輝表示，工會表達意見「都很尊重」，但對於外界誤會之處，經濟部會再進一步說明。

日前有傳言稱行政院長卓榮泰在外界批評郭智輝時「笑而不語」，被解讀為冷眼旁觀。郭智輝回應這是「奇怪的說法」，並澄清上任以來幾乎沒有與卓揆同席出席外界宴會，「所謂同桌吃飯根本沒有」。

另外，外界揣測郭智輝近日「Polo衫再破」現身活動是為了挽回形象，他則回應，自己是為了解決問題、到現場了解狀況，而非參加會議，與形象無關。

郭智輝最後強調，不論外界如何揣測，自己會持續專注在部務工作，全力以赴完成任務。

