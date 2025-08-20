台船環海提前達標　順利完成海龍離岸風場73座水下基礎安裝

▲台船環海專案以及環海翡翠輪團隊與業主於台北港與最後一批水下基礎合影留念。（圖／台船環海）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)轉投資的台船環海風電工程公司，今(20)日正式宣布，繼今年6月圓滿完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，已順利接續完成套管式水下基礎安裝進度，迄今共計73座水下基礎項目提前全數完工。

台船環海公司以自有自建的「環海翡翠輪」為主力施工船舶執行安裝，此里程碑彰顯台灣海事工程的實力與海龍團隊的協力成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海龍離岸風電計畫為台船環海公司迄今承攬規模最大的離岸風場專案，其水下基礎構件體積與重量為目前台灣風場最大，專案位於具挑戰性的台灣海峽水域，需綜合考量天氣窗口、海象條件及颱風風險。台船環海公司憑藉嚴謹的專案管理與團隊默契，堅守安全至上理念，掌控各項風險並克服重重挑戰，確保工程如期如質完成。

▲台船環海提前交付海龍計畫套管式水下基礎安裝工程。（圖／台船環海）

海龍離岸風電計畫是台灣目前規模最大的離岸風電開發案之一，總裝置容量超過1GW。台船環海公司於2022年與該計畫簽訂合約，承攬基樁、套管式水下基礎、海上變電站及風機運輸與安裝等全方位海事工程服務，並於2024年正式執行安裝作業。

台船環海公司以全迴旋浮吊船「環海翡翠輪」作為海龍計畫的主力安裝船舶，迄今包含海龍計畫的風場在內，已在台灣海峽完成近1.5GW風場裝置安裝容量，展現本土船機施工能力，培育具國際經驗的海事工程人才，持續推進台灣海事工程技術發展更上一層樓。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示：「此次套管式水下基礎安裝作業展現了驚人的效率，最快紀錄為兩天內完成三座；『環海翡翠號』的卓越能力，結合海龍團隊在規劃、協調與執行上的高度默契，使73座水下基礎得以提前全數完工，象徵海龍計畫穩健推進，為如期併網目標注入更強的信心。」

台船環海公司曾國正董事長表示：「今日完成的水下基礎安裝，再次見證團隊同心協力成果，對於台船環海公司和環海翡翠輪不僅是另一個里程碑，更證明台灣本土海事工程能量大大往前邁進，小從人力軟硬體、大至供應鏈管理掌控、工程技術創新突破，為台灣海事工程國家隊(Taiwan Marine Team)之發展奠定深厚基礎。」