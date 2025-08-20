ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

A25化身富壽總部與美術館　陳冲喊「決標十周年回看初心」

▲前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

▲前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台北市信義計畫區的A25地上權案，2014年6月24日由富邦人壽得標，如今已成為富邦人壽新總部大樓及富邦美術館。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（20）日質疑「A25由停車場華麗轉身為辦公大樓，再「疊加」44席大車位，是否符合初衷？」呼籲台北市政府對商圈人流與交通量進行評估。

以下是陳冲向《ETtoday》投書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

寸土寸金的台北，但凡大面積公有土地處理，必成媒體焦點，例如A21、A19、T17、T18等在規劃期間即新聞不斷，但為何獨提A25的十周年慶？

2014年A25兩度流標時，本人針對民間參與公共建設意旨能否達成，曾於同年3/25在報端發表一文「A25流標不是壞事」，順便提出建言，只要能貫徹初心，就是市民之福。當時因引用樂團「莫忘初衷」的歌名，還召來友人的調侃打趣。十年過去，A25也已完工，回首審視，本案倒是獎參促參的好教材!

民國101年10月23日(2012年)，台北市政府公開對外說明占地5452坪A25的規劃利用，其中與一般土地不同，揭櫫有四大目標: 設立大型停車場、強化信義商圈、增加財政收益、提升市地利用。後兩者是公地處分常見的理由，不足為奇，倒是高居首要目標擬闢建大巴士停車空間，避免信義商圈堵車過高的機會成本，立意甚宏，頗為少見。以當年陸客快速成長，觀光巴士四處巡航的景象，市府的規劃，的確有其遠見。但既想由民間投資廣設停車空間，又無意放棄財政收益(鉅額權利金)，市府依照「促進民間參與公共建設法」，以BOT方式招商時，其整體構想，尤其是底價的訂定，就不免受制於一種欠缺可行性陳義過高的悖論。

果然A25素地在2014年連續兩次流標，標案也由BOT改為地上權，得標者可做複合型的商業規劃，至於大巴士停車位，早已不是重點，投標須知僅規定須設44席大客車停車位，參與其事者大概多不復記得當年公開說明時，對使用現況是標明64席大客車車位，表示市府了解當時至少有六十四輛巴士常駐。未充分考慮鞏固商圈的原始公共性目的，仍將財政收益列為酌定權利金的主要考慮，所以放棄BOT、寬容投標對象、乃至退讓巴士車位數，最後一再降低權利金，應該都是自然衍生的結果。

市府最早的規劃，其實考慮到北市長期的發展，只是對財政收益難以割捨，結果一再流標，地上權權利金由原規劃的240億元，一路跌到約173億元決標(還低於BOT的底價)，停車位更少於早先規畫的三成，似乎未能一圓「那一年那一天出發時心中的夢」。所幸(還是不幸？)過去十年，因兩岸關係凍縮，來台陸客銳減，一時還不致明顯感覺2012年建設主體為停車場的必要性，以及對商圈品質的衝擊。

疫情乃至晚近的兩岸政策，意外為信義商圈爭取到補行審視的機會，而另外增添大巨蛋全面啟用後的因素，不妨趁機就現行商圈人流加交通流量評估，滾動進行動態的分析，順便再做些壓力測試，了解並檢討都市計畫執行的效益，才是數位時代政府應有的氣度。

A25由停車場華麗轉身為辦公大樓，再「疊加」44席大車位，是否符合初衷？這倒也是個盤點的好時機。老子曾說，「治大國若烹小鮮」，城市治理更是如此，以簡馭繁，見微知著，謹小戒慎，勿忘初心！

關鍵字： A25案信義商圈富邦人壽陳冲台北市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

推薦閱讀

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

「台灣先生」谷月涵向外指年底前台股還有上漲空間，不過台股今（20）日開低走低，一度大跌636點，華南投顧董事長呂仁傑認為，台股自從低點漲上來，已經漲了7千多點，獲利了結賣壓順勢出籠無可厚非，加上台指期將在今日結算，才會造成今日漲多拉回，短線可觀察23700點近期外資大量買進區支撐力道。

2025-08-20 11:59
台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申轉持股400張，若昨以昨日收盤價35.95元計算，初估可套現1438萬元，轉讓後持股大約2010張，受到申讓消息衝擊，今（20）日台玻股價以34.25元開出後，就摜壓到32.4元跌停價位，隨後跌停打開，截至上午10點左右成交量爆逾4萬張。

2025-08-20 10:00
PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

AI伺服器出貨成長力道強勁，帶動PCB上游材料，玻纖布富喬（1815）、銅箔金居（8358）股價都飆上天價，富喬上攻83.1元、金居衝高190.5元，由於股價短線急漲，同步被列為警示股，金居連續兩天回檔，今（20）日盤中跌幅逾9%，最低來到152元，而富喬除了分盤交易，也傳出大股東申請持股，股價摜壓65.7元跌停價位。

2025-08-20 10:47
台積電腳軟！權值股殺盤湧入　台股重挫355點失守2萬4

台積電腳軟！權值股殺盤湧入　台股重挫355點失守2萬4

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，權值股台積電今（20）日盤中股價下跌逾35元至1155元，跌幅2.95%，同屬權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）全都走弱，加權指數開盤不到20分鐘狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。

2025-08-20 09:24
川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

美國政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，據外媒20日引述兩名知情人士消息指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業，其中就包括台積電（2330），對此今日公司回應，不回答假設性議題。

2025-08-20 11:21
台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」　平均每人領65萬元

台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」　平均每人領65萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）繳出亮眼成績單，今年上半年稅後純益達7598.3億元，年增60.5%，每股盈餘（EPS）29.3元。隨著獲利逐季成長，員工分紅金額同步攀升，上半年共提列員工酬勞455.9億元，較去年同期大增61%，平均每名員工可分得逾65萬元。

2025-08-20 10:18
台股下跌被套牢　入住「台積電12F山景套房」！一票哭：風好大

台股下跌被套牢　入住「台積電12F山景套房」！一票哭：風好大

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，台股今（20日）開低走低，加權指數終場大跌728.06點，以23625.44點作收，跌幅2.99％；台積電（2330）下跌50元來到1135元，跌幅4.22％。投資達人「股添樂」表示，首批入住台積電「12樓山景套房」 的股民出爐了。

2025-08-20 16:16
長榮航和法日潮牌推全新機上睡衣及過夜包　達拉斯航線10月搶先用

長榮航和法日潮牌推全新機上睡衣及過夜包　達拉斯航線10月搶先用

長榮航空（2618）今日舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由長榮航空總經理孫嘉明主持，邀請Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi，共同發表法日潮流品牌Maison Kitsuné的跨界合作，令人耳目一新的全套同款的過夜包、睡衣和拖鞋，將率先使用於今年10月3日開航的桃園—達拉斯航線。此外，孫嘉明也與長榮空廚董事長柯金成共同宣布為桃園—紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單，引領旅客體驗感官盛宴的享受。

2025-08-20 15:53
長榮航看第四季審慎樂觀　AI伺服器需求帶動貨運表現旺

長榮航看第四季審慎樂觀　AI伺服器需求帶動貨運表現旺

長榮航空（2618）今日舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，長榮航總經理孫嘉明針對下半年市況，表示對第四季審慎樂觀，至於貨運部分，在小額包裹取消以後，由於對台灣AI伺服器需求非常強，整體貨量不只沒有減少，還增加，至於是否會對鳳凰城航線有興趣，他則維持先前說法，表示短期內沒有。

2025-08-20 15:43
年輕人夯投資！　數位理財30歲以下投資人成長5成

年輕人夯投資！　數位理財30歲以下投資人成長5成

根據統計，今（2025）年上半年台灣新開戶投資人中，超過6成為30歲以下族群，而口袋證券30歲以下用戶成長幅度高達近5成。

2025-08-20 15:14

讀者迴響

熱門新聞

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

房貸拉「緊」報！預售屋爆解約潮　3銀行還有額度免排隊

PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停

堅持買3檔股票！台股「近1年漲18%」老爸卻賠慘

無糖飲料免貨物稅公布　統一：率先響應降價回饋消費者

永豐餘「第三代」！　49歲生技轉戰金融

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366