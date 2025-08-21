台積電漲10元至1145　台股反彈漲逾200點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（21日）以23739.83點開出，指數大漲114.39點，漲幅0.48％。隨後因台積電（2330）漲勢擴大，指數反彈漲逾200點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1140元，漲幅0.44％；鴻海（2317）上漲0.5元至201元；聯發科（2454）下跌5元至1350元；廣達（2382）上漲2.5元來到262元；長榮（2603）上漲1元至193.5元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲16.04點或0.04％，收在44938.31點；標準普爾500指數下跌15.59點或0.24％，收6395.78點；那斯達克指數下跌142.09點或0.67％，收在21172.86點；費城半導體指數下跌40.69點或0.72％，收5630.82點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44938.31 ▲16.04 ▲0.04% S&P500 6395.78 ▼15.59 ▼0.24% NASDAQ 21172.86 ▼142.09 ▼0.67% 費城半導體指數 5630.82 ▼40.69 ▼0.72%

資料來源：證交所