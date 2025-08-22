ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

宜蘭羅東Q4房市保守以待　在地：新大樓3字頭平盤整理

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲宜蘭羅東近年觀光蓬勃發展，以熱鬧的羅東夜市為核心，周邊房市相當受歡迎。（圖／永慶不動產羅東純精帝闊加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

宜蘭羅東近年觀光蓬勃發展，以熱鬧的羅東夜市為核心，周邊房市相當受歡迎，不過在第七波信用管制後，買氣明顯縮減，與限貸前相比，成交量只剩2~3成。專家指出，市中心新案供給有限，近年交易主力仍以電梯華廈為大宗，價格表現相對穩定。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產羅東純精帝闊加盟店東李志德表示，宜蘭羅東位於宜蘭縣正中心，為宜蘭重要交通樞紐，市中心生活機能完備，因可建地有限，新案相當有限，新推案多為電梯華廈產品，透天別墅已幾乎絕跡。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲宜蘭羅東位於宜蘭縣正中心，為宜蘭重要交通樞紐，市中心生活機能完備。（圖／永慶不動產羅東純精帝闊加盟店提供）

區域新建案成交普遍都在3字頭，部分建案已經到4字頭，成交價最高達45萬元。相較於其他地區現階段常見的投資客平轉或換約現象，羅東並不多，顯示持有者對市場仍具信心。

相較之下，屋齡20年以上大樓，成交價多在20~22萬元之間，成交產品類型以2~3房華廈為主，總價帶含車位多落在880~950萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲羅東前幾年買氣大幅升溫，不過相較去年第七波信用管制前的熱絡，現在市場買氣已明顯降溫，成交量僅剩2~3成。（圖／永慶不動產羅東純精帝闊加盟店提供）

李志德表示，近年宜蘭有不少建設，包括國道5號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等，前幾年買氣大幅升溫，不過相較去年第七波信用管制前的熱絡，現在市場買氣已明顯降溫，成交量僅剩2~3成。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲永慶不動產羅東純精帝闊加盟店東李志德表示，羅東Q4在供給增加的情況下，價格上漲空間相當有限。（圖／永慶不動產羅東純精帝闊加盟店提供）

李志德說：「過去投資客進場原因在於羅東低空屋率、房市具出租效益與未來轉手的價差空間，目前市場買方以換屋族群及首購族為主，在地客戶占大宗，投資客幾乎絕跡。」目前租金行情約1.2~1.5萬元，投報率約1.5~2%，主要承租族群為在地上班族。

展望第4季房市，李志德分析，前幾年完銷的預售案今年底將陸續交屋，迎來Q4交屋潮，不少屋主一交屋就下車的機會也增高，在供給增加的情況下，價格上漲空間相當有限，整體市場買賣雙方均保守以待，價格將以維持現狀為主。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字： 永慶區域房市永慶房市訊息永慶不動產宜蘭羅東

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

推薦閱讀

8月亞洲輸美櫃量約減兩成　運價已低本周每大箱只減50美元

8月亞洲輸美櫃量約減兩成　運價已低本周每大箱只減50美元

亞洲-美國航線的超大型攬貨公司負責人指出，美國最新關稅自8月1日正式實施，8月份亞洲輸往美國的貨櫃貨，估計較7月少了約兩成，在運價已經偏低情況下，本周美西與美東線每大箱(40呎櫃)運價僅下跌約50美元，美西多家公司收1500美元，美東收2500美元。昨(21)晚公布的德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)連續第10周下跌，周跌4%。

2025-08-22 07:00
高息ETF「卸妝」定勝負！分析師盯總報酬　評00919底氣足夠

高息ETF「卸妝」定勝負！分析師盯總報酬　評00919底氣足夠

近年高股息ETF因高配息題材受到投資人追捧，不少商品動輒祭出年化10%的配息率，吸引大量資金湧入。然而，隨著金管會出手規範，ETF「彩妝美化」現象逐漸褪去，配息收斂「卸妝素顏見人」已成為市場常態。永誠投顧分析師陳威良指出，群益台灣精選高息（00919）新一波配息即將出爐，由於多檔同質款皆縮水，若下修配息並不會感到意外，但其成分股殖利率與產業配置仍具底氣，投資價值不受影響。

2025-08-22 06:00
JPP-KY上半年EPS達4.61元　看好下半年訂單能見度良好

JPP-KY上半年EPS達4.61元　看好下半年訂單能見度良好

jpp-KY經寶精密（5284）今日公告2025年上半年財務報表，第二季合併營收新台幣8.44億元，較去年同期的4.7億元大幅成長近80%。累計2025年上半年合併營收16.5億元，較去年同期的10.7億元成長超過54%，展現公司在AI伺服器與航太產業雙主軸下的持續成長動能。

2025-08-21 23:37
貨櫃船連三個月發生四起火災　船東與保賠業恐有進一步行動

貨櫃船連三個月發生四起火災　船東與保賠業恐有進一步行動

今年6月至今，萬海海運、香港東方海外、馬士基航運與達飛輪船等知名貨櫃船公司先後發生火災，保賠業高階指出，貨櫃船運因為具有較高的風險，再保業多年前就將貨櫃船保險費採取單獨報價，而船公司對於化學品與危險品，也收取較高運價，接下來保賠業與船公司是否有進一步行動值得關切。

2025-08-21 20:29
MSC租用的兩艘俄羅斯貨櫃船被扣三年　船舶「脫俄」後才獲釋

MSC租用的兩艘俄羅斯貨櫃船被扣三年　船舶「脫俄」後才獲釋

根據Alphaliner截至本月3日最新數據，經營930艘貨櫃船的業界龍頭地中海航運(MSC)，有兩艘向俄羅斯船公司租用的船隻，遭馬爾他當局扣押長達三年，近日船隻賣給德國船東，完成「脫俄」後才獲得釋放，創下典型的「制裁脫鉤」樣本。

2025-08-21 18:53
置產vs.投資ETF！買房真的是人生必修課？ 盤點房地產迷思

置產vs.投資ETF！買房真的是人生必修課？ 盤點房地產迷思

隨著房價屢創新高，越來越多台灣年輕人開始重新思考，「買房」是否真的是人生必經選項。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴針對常見卻易踩雷的房地產迷思，深入剖析購屋風險與投資真相。

2025-08-21 18:53
鼎新、友上、偉勝三方技術合作亮相自動化展　打造AI+未來智造場景

鼎新、友上、偉勝三方技術合作亮相自動化展　打造AI+未來智造場景

企業數位轉型平台商鼎新數智、地面型物料搬運系統開發公司友上科技與自動化乾燥設備廠偉勝乾燥，於「2025台北國際自動化工業大展」聯合展出，以「AI³ 驅動智造，實現永續」為主題，展現三方技術合作成果，包含AI智慧決策、AMR自主搬運與節能乾燥設備的協同應用，讓AI Agent實現智慧決策和任務執行。現場體現以IT×OT數據為基礎，運用AI Agent智能體實現智慧製造的新解方，加速企業邁向高效、低碳且具韌性的智慧運營模式，落實永續發展願景。

2025-08-21 18:14
達明預計9月上市　自動化展推出首台人形機器人

達明預計9月上市　自動化展推出首台人形機器人

AI協作機器人大廠達明機器人（4585）將於 8 月 26 日舉辦上市前業績發表會，並預計9月上市，達明表示，於「台北國際自動化工業大展」全球首發的人形機器人TM Xplore I不僅是技術突破，更是以「實際應用與安全性」為核心，並透過與國際生態系夥伴的深度合作，持續推動 AI 智慧製造的多元落地應用。

2025-08-21 18:10
統一攜中信推出uniopen聯名卡　董座羅智先：對內、對外都是新的連結

統一攜中信推出uniopen聯名卡　董座羅智先：對內、對外都是新的連結

統一企業集團（1216）今日攜手中國信託商業銀行推出「中國信託uniopen聯名卡」，以「生活品牌」為核心，串聯統一集團旗下30個關係企業品牌，涵蓋超商、百貨、美妝、美體健身、餐飲、量販、加油站、電商與外送平台等產業，並結合OPENPOINT點數運用，跨品牌、海內外消費多元回饋，融入消費者各式生活場景，成為消費者日常生活中最實用方便的信用卡。

2025-08-21 18:00
貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF　9／30日開募

貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF　9／30日開募

貝萊德投信今（21）日宣布全ETF產品「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（009813）已經正式取得金管會核准，擬於9月30日至10月3日進行募集，預計發行價10元，該ETF追蹤標普500卓越50指數，成分股囊括美國市值50大龍頭企業，涵蓋科技、醫療、金融、消費等核心產業，讓台灣投資人以單一產品即可參與全球龍頭企業的成長動能。

2025-08-21 17:40

讀者迴響

熱門新聞

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

高息ETF「卸妝」定勝負！分析師盯總報酬　評00919底氣足夠

JPP-KY上半年EPS達4.61元　看好下半年訂單能見度良好

堅持買3檔股票！台股「近1年漲18%」老爸卻賠慘

快訊／日圓現鈔「0.2101」刷2個月最苦　10萬台幣少換2.3萬日圓

美歐史上最大貿易協議落地　汽車關稅暫留27.5％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／港系券商掰了！金管會同意解散　做到8／29

貨櫃船連三個月發生四起火災　船東與保賠業恐有進一步行動

貨櫃船訂單量創15年新高　船公司強調非淨增加、會汰換老船

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366