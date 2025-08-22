宜蘭羅東Q4房市保守以待　在地：新大樓3字頭平盤整理

▲宜蘭羅東近年觀光蓬勃發展，以熱鬧的羅東夜市為核心，周邊房市相當受歡迎。（圖／永慶不動產羅東純精帝闊加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

宜蘭羅東近年觀光蓬勃發展，以熱鬧的羅東夜市為核心，周邊房市相當受歡迎，不過在第七波信用管制後，買氣明顯縮減，與限貸前相比，成交量只剩2~3成。專家指出，市中心新案供給有限，近年交易主力仍以電梯華廈為大宗，價格表現相對穩定。

永慶不動產羅東純精帝闊加盟店東李志德表示，宜蘭羅東位於宜蘭縣正中心，為宜蘭重要交通樞紐，市中心生活機能完備，因可建地有限，新案相當有限，新推案多為電梯華廈產品，透天別墅已幾乎絕跡。

▲宜蘭羅東位於宜蘭縣正中心，為宜蘭重要交通樞紐，市中心生活機能完備。（圖／永慶不動產羅東純精帝闊加盟店提供）

區域新建案成交普遍都在3字頭，部分建案已經到4字頭，成交價最高達45萬元。相較於其他地區現階段常見的投資客平轉或換約現象，羅東並不多，顯示持有者對市場仍具信心。

相較之下，屋齡20年以上大樓，成交價多在20~22萬元之間，成交產品類型以2~3房華廈為主，總價帶含車位多落在880~950萬元。

▲羅東前幾年買氣大幅升溫，不過相較去年第七波信用管制前的熱絡，現在市場買氣已明顯降溫，成交量僅剩2~3成。（圖／永慶不動產羅東純精帝闊加盟店提供）

李志德表示，近年宜蘭有不少建設，包括國道5號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等，前幾年買氣大幅升溫，不過相較去年第七波信用管制前的熱絡，現在市場買氣已明顯降溫，成交量僅剩2~3成。

▲永慶不動產羅東純精帝闊加盟店東李志德表示，羅東Q4在供給增加的情況下，價格上漲空間相當有限。（圖／永慶不動產羅東純精帝闊加盟店提供）

李志德說：「過去投資客進場原因在於羅東低空屋率、房市具出租效益與未來轉手的價差空間，目前市場買方以換屋族群及首購族為主，在地客戶占大宗，投資客幾乎絕跡。」目前租金行情約1.2~1.5萬元，投報率約1.5~2%，主要承租族群為在地上班族。

展望第4季房市，李志德分析，前幾年完銷的預售案今年底將陸續交屋，迎來Q4交屋潮，不少屋主一交屋就下車的機會也增高，在供給增加的情況下，價格上漲空間相當有限，整體市場買賣雙方均保守以待，價格將以維持現狀為主。

