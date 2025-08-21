置產vs.投資ETF！買房真的是人生必修課？ 盤點房地產迷思

▲買房真的是人生必修課？（示意圖／翻攝自photoAC）

記者張家瑋／綜合報導

隨著房價屢創新高，越來越多台灣年輕人開始重新思考，「買房」是否真的是人生必經選項？Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴針對常見卻易踩雷的房地產迷思，深入剖析購屋風險與投資真相。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，解析常見的房地產迷思。

節目首先點出「房價只漲不跌」是一種普遍誤解。實際上，從1990年代的日本資產泡沫、2008年美國次貸危機，到台灣2014年房價盤整期，都證明不動產市場並非永遠單向上漲。

在自住與租賃的選擇上，節目指出了購屋隱藏成本，包括房屋稅、裝修費、修繕基金與管理費等，若財務規劃不足，反而可能成為沉重負擔。而被視為「投資保證班」的預售屋、捷運宅與重劃區，若配套建設未跟上、生活機能不完善，即使有交通優勢，也難以支撐房價漲勢，反而可能成為價格泡沫的重災區。

節目中還特別提到法拍屋、海外置產等熱門投資話題。主持人表示，雖然標的價格與門檻看似誘人，但背後潛藏施工風險、交屋糾紛與法律責任問題，凸顯投資房產不能只看表面價格。

最後，節目也談到「是否應提前還房貸？」與「買房vs.投資ETF」等熱門財務抉擇，強調每個人應依自身風險承受能力與現金流狀況做出判斷。對部分族群而言，選擇租屋結合靈活的金融投資，反而可能是更適合的理財策略。根據個人資金狀況、生活需求與風險承受度，理性評估是否買房，才能讓不動產成為穩健人生的一部分，而非財務壓力的來源。