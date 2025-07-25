打工度假是旅遊、理財還是人生投資？　揭澳洲真實生活與財務挑戰

▲生活不只一種選擇，打工度假成為新世代探索世界的風潮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

隨著全球生活型態日益多元，越來越多年輕人選擇以「打工度假」或「打工換宿」的方式，探索異國文化與不同的生活節奏。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴深入探討了這股風潮，並從財務、心理與風險管理三大面向，分析赴澳洲參與打工換宿計畫的實際狀況。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，盤點澳洲打工度假6大開銷。

節目首先區分出「打工度假」與「打工換宿」兩者差異。前者屬於合法就業型態，需申請特定簽證、辦理稅號並領取薪資；後者則是以技能或勞力換取住宿與伙食，雖然形式較自由、門檻看似較低，但仍需持有合法可工作簽證（如打工度假或學生簽證）才能參與。

針對赴澳洲的預算，節目盤點六大必要開銷。包括「機票費用」、「簽證費」、「保險費用」、「住宿費用」、「交通卡與SIM卡」和「緊急備用金」。其中，特別提到緊急備用金的重要性，建議至少準備新台幣5至8萬元，以因應突發狀況或調整住宿安排時的資金需求。

▲多樣化的工作體驗，為打工度假增添精彩人生歷程。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

在實際生活面上，涵蓋多樣職務。從農場餵雞、旅館清潔、酒莊協助，甚至是潛水教練助手，也顯示打工度假與打工換宿的生活內容極具多樣性與挑戰性。主持人提醒，參與者應善用國際換宿平台，事前審核合作對象的評價與條件，以確保人身安全與住宿品質。

節目最後主持人指出，打工換宿不僅是一次經濟策略，更是個人價值觀與人生階段的探索過程。金錢只是進入這段旅程的門票，而真正的收穫，來自心態的調整與對生活的重新定義。