孟母們快看！甜甜價買北市明星學區　在地：加碼交通大利多

記者項瀚／台北報導

北市明星學區相當搶手，但高昂房價讓不少孟母們吃不消。不過，文山區房仲指出，政大商圈為北市房價最親民的明星學區，她除了介紹了區域房價行情，也點出了該區的多項優勢，其中就包括捷運南環段的建設大利多。

少子化的當下，父母們非常重視孩子的教育，北市一線的明星學區宅相當搶手，但房價也相當驚人，像是敦化、金華等學區房價讓許多孟母們吃不消。

不過，永慶房屋文山秀明直營店長吳沛錞表示：「同為一線明星學區的政大附中學區，周圍房價相對親民，可說是北市明星學區中CP值最高的，此外在不失生活採買機能的同時，坐擁舒適清幽的生活環境，房市指名度非常高。」

吳沛錞指出：「政大商圈可分為2大購屋區塊，首先是重劃區部分，位於靠山的位置，分為政大一街、二街、三街，屋齡20年的別墅坪數落在65~上百坪，總價區間為3000多萬～7000萬元；另外華廈屋齡大多在20~25年，成交單價則為55~70萬元，國宅產品相對親民，2500多萬元即可入手3房。」

吳沛錞接著指出：「政大商圈另一個主要購屋區塊為舊市區，也就是所謂的平面一帶，以指南路、秀明路為主要幹道，生活機能性較佳，中古大樓成交單價落在75~80萬元，3房車總價近4000萬元；公寓成交單價則為55~60萬元，總價控制在1500~2000萬元，相當好入手。」

吳沛錞強調：「政大商圈不只明星學區、好山好水的舒適環境，此外還有捷運南環段的交通建設大利多，在政大就有一站，讓區域房市更加保值。」

吳沛錞觀察：「即便當前房市大環境不好，但政大商圈房價並無下跌，整體待售量也不多，許多屋主都在等捷運建設題材發酵，頗為惜售。」

此外，吳沛錞特別提到：「由於政大商圈的店家主要做學生的生意，因此吃喝採買的物價方面都不會太貴，這一點也是我們這區的優勢之一。」





