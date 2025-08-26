美關稅大刀揮向家具　232條款從空運擴大到海運

▲美國232條款從空運擴大到海運。（圖／港務公司)

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普宣布，未來50天，對進口到美國的家具展開重大關稅調查，為可能加徵關稅做準備，屬於美國232條款框架木材與木料調查的一部分。國內法人分析，這項調查使得關稅大高從空運的半導體轉向海運的家具，影響的貿易金額相當龐大。



2024年美國家具進口約255億美元；若涵蓋室內外、廚房、床墊等家具與相關產品，2025年上半年貿易額487億美元。



美國232條款來自《貿易擴張法》第232條，用來調查 進口產品是否危害國家安全。倘認定進口產品造成美國國安威脅，美國總統具有對該產品之進口，採取調整措施之裁量權，包括提高關稅、設定配額或採取其他非貿易措施。



法人評析，美國232條款調查，對運輸業的衝擊，從空運擴大至海運，將使航空貨運4Q旺季不旺，貨櫃航運4Q淡季更淡。232條款提高關稅，將使商品變貴，在消費者所得不變的情況下，消費及進口運輸量都將下滑。



原本美國232條款的調查，主要針對半導體及藥品，運輸方式主要透過航空貨運，運送高單價的輕薄產品。目前宣布232條款將針對家具調查，運輸方式幾乎完全透過貨櫃船運。



若美國232條款在4Q實施，則航空貨運的4Q旺季將不旺，貨櫃航運4Q淡季將更淡。貨櫃船運目前的3Q旺季，運價已經在下跌，若淡季更淡，運價下跌幅度將更大；全球海空運輸業面對 232條款、取消小包裹免稅、高關稅，僅能保守看待。

25日美國家具零售商Wayfair股價下跌5.90%；船運部分馬士基-2.74%、 赫伯羅特+ 0.08%、 以星ZIM-1.60%、 美森輪船-2.19%。