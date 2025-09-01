區間車超方便「31分鐘到北車」　鶯歌房仲帶路3大購屋熱區

▲鶯歌一半以上都是雙北外溢客，靠火車通勤，相當方便，31分鐘就到北車。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

雙北蛋黃區房價高，外溢買盤量大，大家最在意的就是「房價是不是夠便宜？」、「通勤時間要多久？」房仲表示，鶯歌一半以上都是雙北外溢客，靠火車通勤，相當方便，31分鐘就到北車，而且不用塞車。此外，他也介紹了鶯歌3大購屋熱區的行情，正處於低基期。



永慶不動產鶯歌建國捷運加盟店東林裕盛表示：「雙北房價高，年輕人外溢現象明顯，而鶯歌具備房價低基期、交通方便的特殊條件，買盤有一半以上都是雙北通勤族，並主要依靠火車上下班。」

林裕盛說明：「火車比大家想像中還要方便，事實上從鶯歌站出發到台北車站，區間車搭下來只需31分鐘就能抵達，而從鳳鳴火車站也僅多出幾分鐘時間，相當便利，而且不用塞車。」





▲鶯歌房價親民，正處於低基期，頗具未來發展性，房市指名度高。（圖／永慶不動產提供）

林裕盛介紹，鶯歌主要有3大購屋熱區。第一是鶯歌火車站商圈，他表示：「該區生活機能佳，產品方面以屋齡20~30年的華廈大樓為主力，成交單價落在35~38萬元，2~4房總價約1200~1800萬元間。此外，屋齡10年的大樓成交站穩4字頭，預售新案則為5字頭。」

第二是鳳鳴重劃區，林裕盛表示：「該區機能已漸漸到位，星巴克已掛上招牌，全聯也正在搭建中，目前便利商店就有8間之多，產品方面預售案成交單價已達48~50萬元，5年內新成屋則為42~45萬元左右。」

第三是二橋商圈，林裕盛表示：「該區產品多元，屋齡10年內大樓成交單價33~37萬元，30多年的社區則為24~ 28萬元，3房總價僅1000~1300萬元，相當親民。該區距離市區比較遠，環境相對安靜舒適，適合預算比較有限的開車通勤族及在地客戶。」

面對當前房市不景氣，林裕盛表示：「鶯歌成交價修正幅度相當有限，對比去年高點僅修正5%左右，且長線來看，鶯歌房價還處於低基期，有剛性需求的客戶要多多把握。」

▲林裕盛建議，消費者要多把握現在鶯歌房價的修正期。（圖／永慶不動產提供）

