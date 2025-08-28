合庫金總資產達5.2兆　ESG債券發行破百億

▲合庫銀總部。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

合庫金控（5880）今（28）日舉行法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，近期美國與他國間之關稅協議逐步明朗，主要經濟體實施財政寬鬆政策，依國際貨幣基金組織(IMF)於7月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率上調至3%，明年經濟成長率則上調至3.1%，全球經濟於不確定性下，仍持續展現韌性。

合庫金控公布今年上半年營運績效，合併稅後淨利為100.14億元，較去年同期減少3.63%，總資產為5兆2,730億元，較去年同期成長7.32%。每股盈餘0.65元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為7.73%及0.38%。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於核心子公司合庫銀行，稅後淨利較去年同期成長4.53%，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長4.54%及4.35%，動能穩健成長；因持續優化資產品質，與113年同期相比，逾放金額及逾放比率分別下降4.4%及0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升96.53個百分點，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs今年底內部管理標準要求。

合庫銀行積極布局全球，首家在日本設立的分行-東京分行已於7月31日獲日本核准設立，預計於今年第四季正式營運，為在地客戶提供專業且穩健的金融服務。

此外，子公司合庫銀行自108年起接續發行綠色、可持續發展及社會責任等ESG債券，截至今年6月底累計發債總額為首家突破百億元之公股銀行，並積極鼓勵員工自主減碳，致力打造金融業最大綠色辦公網絡，達成全員淨零綠生活行動，充分顯現推動永續金融之決心。

展望今年下半年，合庫金控在金融環境快速變動下，將秉持穩健經營之宗旨，強化核心業務動能，靈活調整財務操作策略，並持續落實永續策略藍圖，發揮金融業核心價值，與利害關係人共同追求經濟、環境及社會共融。

