快訊／00919配0.54元縮水　年化分配率10%符合市場預期

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破連續3次維持史上最高配息紀錄，同時為首次縮水。

以今日00919收盤價21.2元估計，每股配0.54元後，年化配息率在10.19%，00919預計9月16日除息，9月15日為最後買進日、10月15日入帳。

00919本次配息金額與前一季相比呈現下滑，加入台股高股息ETF降息的行列，對此，群益投信表示，過去00919配息來源有一部份為資本利得，由於高息股受川普關稅影響較大，因此本季00919在資本利得有限的情況下，整體配息金額隨之減少。

群益投信進一步說明，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。由於00919於5月調整選股邏輯並更換持股為40檔後，大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，顯示換股後成份股特性更加適合長期存股。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

市場法人表示，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」，「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。