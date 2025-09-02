東區房市屋主惜售、買方不追價　在地：有買氣沒成交

▲台南房市近年買氣超旺，東區長年吸引置產與自住客目光，一直是台南購屋熱區。（圖／永慶不動產台南後甲圓環加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南房市近年買氣超旺，東區因坐擁明星學區、生活機能與大型建設，加上又有虎尾寮、平實營區等指名度超高的重劃區，長年吸引置產與自住客目光。不過今年受限貸令及高房價壓力影響，買賣雙方價格進入拉鋸戰，相較金龍風暴前，成交量已大減7成。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東區為台南早期發展的傳統蛋黃區，該區房市產品相當多元。（圖／永慶不動產台南後甲圓環加盟店提供）

永慶不動產台南後甲圓環加盟店店東張家驊指出，東區為台南早期發展的傳統蛋黃區，早期購屋熱區以4期為主，之後逐漸轉往虎尾寮、平實營區等新重劃區，該區房市產品相當多元，最貴的平實營區新案，成交行情每坪約55~60萬元，已站上6字頭。

至於中古大樓部分，屋齡20~30年，單價落在每坪25~35萬元，若是30~40年的華廈，則多集中在每坪15~20萬元，總價相對親民。

▲台南東區區域剛性需求穩定，但在政策與貸款環境緊縮下，買氣大不如前。（圖／永慶不動產台南後甲圓環加盟店提供）

虎尾寮重劃區因屬低密度住宅區，以透天產品為主，新透天總價動輒2千萬元以上，少數大樓產品也開價在5字頭。至於東區4期重劃範圍如生產路一帶，新案大樓行情則約在每坪45~55萬元。

不過雖然區域剛性需求穩定，但在政策與貸款環境緊縮下，買氣大不如前。張家驊坦言，成交量相較第七波信用管制前大減約7成，部分中古屋屋主因附近新案紛紛出現4~6字頭的「比價效應」，不願降低開價，導致近期買賣雙方陷入價格拉鋸，成交難度提升。

▲永慶不動產台南後甲圓環加盟店店東張家驊指出，目前東區房市呈現「有買氣但不追價」的狀態，成交量將集中於屋主願意讓利的物件。（圖／永慶不動產台南後甲圓環加盟店提供）

張家驊說：「現在的買方幾乎不願意用實價登錄價格出價，出價都低於實登行情，若賣方不是急需資金，多半選擇惜售。」

目前東區房市呈現「有買氣但不追價」的狀態，張家驊分析，東區因生活圈成熟、學區資源集中，長期仍具保值性，但短期市場氛圍受政策與景氣牽動，預料第4季價格持續盤整，成交量將集中於屋主願意讓利的物件。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」