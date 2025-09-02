ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

旺宏發佈永續報告書　揭示過去一年ESG成果

▲▼旺宏教育基金會25年來長期舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎。（圖／旺宏提供）

▲旺宏教育基金會25年來長期舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎。（圖／旺宏提供）

記者高兆麟／台北報導

旺宏電子（2337）近日發佈《2024年度永續報告書》，揭示過去一年公司在環境保護（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）三大面向的具體成果，彰顯旺宏在永續經營上的堅實承諾與持續創新。

旺宏電子在環境永續方面持續深耕，2024年投資約新台幣5.9億元於環境安全衛生工作，溫室氣體排放較上一年度減少2.0%，推動工廠生產過程中的「碳排放減量」專案，成功邁入AI節能運轉技術領域，榮獲2024台灣持續改善競賽TCIA- ESG永續類金塔獎殊榮，並榮獲天下雜誌「1.5°C標章證書」，透過AGTP氣候模型評定「企業減碳溫度計」(TRIPs)溫度判定為1.457°C，展現公司積極減碳的實績與決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，晶圓二廠與晶圓五廠響應「綠色辦公」計畫，合計施行56項環保措施，獲環境部表揚「綠色夥伴」及「綠色採購」績優單位；全公司用水回收率為86.7%，12吋先進晶圓廠則達88.1%；廢棄物回收再利用率高達97.8%，揮發性有機廢氣(VOCs)平均去除率達96.82%。旺宏也持續透過參與國際碳揭露計畫(CDP)的永續評比，以突顯在環境資訊揭露的高度透明與負責，積極提昇低碳經濟的競爭力。而為落實生態保育理念，旺宏連續26年認養新竹科學園區六公頃綠地公園「旺園」，目前全區已有90多種樹種、超過1,500 株植栽，採用廠區內之回收雨水進行養護澆灌，並設有生態池，成為竹科生態教育的重要場域。

旺宏電子積極推動企業社會責任，在多項社會公益及員工關懷行動中獲得肯定。旺宏113年度積極參與「向海致敬淨灘活動」、「工安環保月活動」、「協助園區事業單位衛生安全輔導」以及「園區事業單位緊急應變及安全防護能力提升輔導計畫」。打造五星級員工休閒中心並榮獲教育部體育署「113 年度運動企業認證」。多項免費健康檢查展現旺宏對員工的悉心關懷與照護，全廠區均獲得「健康職場認證-健康促進標章」。旺宏教育基金會持續培育台灣年輕科技人才逾四萬人，其中超過1,000名AI人才及500名綠能人才，累積頒發的獎學金超過1.8億元。員工投入公益活動達4,301人次，並連續多年認養環保自行車道獲新竹市政府高度肯定，展現企業與社區共榮的真摯承諾。

旺宏電子注重創新研發，歷年發表的技術論文，持續入選IEDM/VLSI 及ISSCC 等多項半導體國際學術知名會議。旺宏擁有大量優質的國際關鍵技術及智慧財產權，2024年共獲317件專利，迄去年底累積達9,520件國際專利。車用快閃記憶體製造通過ISO 26262功能安全認證，ArmorBoot MX76 Secure Boot Serial NOR Flash產品榮獲EE Awards「2024亞洲金選獎」年度最佳Memory Solution。全廠區通過IATF 16949：2016汽車品質標準認證，並通過ISO/IEC 27001：2022 資安管理系統認證，更獲內政部頒發績優研發替代役民間用人單位第一名，及全廠區持續獲得責任商業聯盟（RBA VAP）驗證滿分成績。旺宏亦入選美國知名調研機構律商聯訊（LexisNexis）「全球創新百大機構」，並在上市公司治理評比中獲得佳績，亦榮獲勞動部職安署2024年職業安全衛生管理系統績效『特優獎』，反映公司永續治理，體現企業價值的經營理念。

關鍵字： 旺宏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

推薦閱讀

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格今（2）日創下歷史新高，突破3500美元。

2025-09-02 11:30
PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

AI伺服器帶動PCB高速高頻銅箔材料升級，銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）自7月上旬以來，連番大漲股價翻倍，也被之為「妖股」，兩檔股自8月19日至9月1日進行5分鐘分盤處置，到今（2）日出關，股價呈現上衝下洗，金居開高攻抵214元，之後又殺到盤188.5元，又拉到盤上，而富喬開高上攻73.4元，之後就跌至盤下62.6元，跌幅逾9%，仍在分盤交易處置台玻（1802）則由盤上打落28.75跌停價位。

2025-09-02 10:57
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

近日有媒體報導指出，先傳輝達創辦人黃仁勳快閃台灣，除了來演講急幫張忠謀慶生外，也是為了幫川普傳話施壓台積電，讓美國政府可以因為開放晶片輸出中國從中獲益，但對於相關傳聞，台積電今日澄清，黃仁勳來台目的是應邀來內部演講。

2025-09-02 11:51
世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

2025-09-02 09:59
浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

2025-09-02 09:50
2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

採月配息、受益人數逾19萬的高息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日迎來第14次除息，每股配發0.068元，昨（1）日收盤價13.73元，除息參考價13.66元，今日股價最高上攻13.72元，填息率達88%。

2025-09-02 09:35
大研生醫吸46萬人申購「中籤率僅1.44%」　預計9日掛牌上市

大研生醫吸46萬人申購「中籤率僅1.44%」　預計9日掛牌上市

大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，昨日完成為期3天的公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市。此次申購反應熱烈，超過46萬人參與抽籤，可申購張數僅6,615張，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。

2025-09-02 23:03
散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

四維航運(5608)今年第二季轉虧為盈，單季歸屬母公司淨利2.17億元，EPS0.56元，讓上半年獲利3646.2萬元，EPS0.09元，由於市場運價月月高，7、8月平均日租較第二季三到四成，下半年估計會有更好表現，子公司綠舞國際觀光飯店也努力衝刺業績，暑假一結束就推出Villa買一送一大促銷。

2025-09-02 21:45
第一金全年房貸餘額淨增加400億　仍有百億元承作量能

第一金全年房貸餘額淨增加400億　仍有百億元承作量能

第一金（2892）於今（2）召開法說，對於房貸承作狀況，一銀目前排撥約2個月，評估今年全年的房貸成長率5～6%，至年底會較去年底淨增400億的房貸餘額，目前100億元空間可以承作。

2025-09-02 19:37
中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

美國將在今年10月14日開始，對於中國大陸建造的船舶徵收額外港口費，三大海運聯盟已經開始將陸造船調離美國線，其中卓越聯盟與雙子星聯盟情況較單純，估計對船期的影響較小，海洋聯盟因為大陸建造船多，調動工程浩大，估計會出現較多空班，但也有利10月中旬以前的貨櫃船運市場運價。

2025-09-02 18:49

讀者迴響

熱門新聞

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

黃仁勳「閃電來台」幫川普傳話　施壓台積電加碼

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

四大高股息ETF績效檢視

42歲退休「1000萬買3種ETF」5年領580萬　本金都沒少

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

國際金價飆天價！飾金每錢13380元未破紀錄　業者嘆：新台幣太強

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366