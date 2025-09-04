快訊／台股收盤上漲79.55點　台積電持平至1160

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（4日）開高走高，加權指數終場上漲79.55點，以24179.85點作收，漲幅0.33％，成交量4409.98億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲134.97點開出，指數開高走高，盤中最高達24389.35點，最低24168.16點，終場收在24179.85點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1160元；鴻海（2317）上漲2.5元至203元；聯發科（2454）下跌10元至1385元；廣達（2382）上漲3.5元來到257元；長榮（2603）上漲2元至185元。
今天漲幅前5名個股為愛山林（2540）上漲7.6元，漲幅10％；欣巴巴（9906）上漲6.4元，漲幅10％；台虹（8039）上漲5.6元，漲幅10％；宏碁（2353）上漲2.95元，漲幅10％；全坤建（2509）上漲1.45元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為海華（3694）下跌10元，跌幅10％；順德（2351）下跌8.2元，跌幅8.96％；錼創科技-KY創（6854）下跌14元，跌幅7.78％；長興（1717）下跌3.35元，跌幅7.58％；豐達科（3004）下跌11元，跌幅7.33％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|愛山林（2540）
|83.6
|▲7.6
|▲10.0％
|欣巴巴（9906）
|70.4
|▲6.4
|▲10.0％
|台虹（8039）
|61.6
|▲5.6
|▲10.0％
|宏碁（2353）
|32.45
|▲2.95
|▲10.0％
|全坤建（2509）
|15.95
|▲1.45
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|海華（3694）
|90.0
|▼10.0
|▼10.0％
|順德（2351）
|83.3
|▼8.2
|▼8.96％
|錼創科技-KY創（6854）
|166.0
|▼14.0
|▼7.78％
|長興（1717）
|40.85
|▼3.35
|▼7.58％
|豐達科（3004）
|139.0
|▼11.0
|▼7.33％
