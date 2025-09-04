快訊／台股收盤上漲79.55點　台積電持平至1160

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4日）開高走高，加權指數終場上漲79.55點，以24179.85點作收，漲幅0.33％，成交量4409.98億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲134.97點開出，指數開高走高，盤中最高達24389.35點，最低24168.16點，終場收在24179.85點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1160元；鴻海（2317）上漲2.5元至203元；聯發科（2454）下跌10元至1385元；廣達（2382）上漲3.5元來到257元；長榮（2603）上漲2元至185元。

今天漲幅前5名個股為愛山林（2540）上漲7.6元，漲幅10％；欣巴巴（9906）上漲6.4元，漲幅10％；台虹（8039）上漲5.6元，漲幅10％；宏碁（2353）上漲2.95元，漲幅10％；全坤建（2509）上漲1.45元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為海華（3694）下跌10元，跌幅10％；順德（2351）下跌8.2元，跌幅8.96％；錼創科技-KY創（6854）下跌14元，跌幅7.78％；長興（1717）下跌3.35元，跌幅7.58％；豐達科（3004）下跌11元，跌幅7.33％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 愛山林（2540） 83.6 ▲7.6 ▲10.0％ 欣巴巴（9906） 70.4 ▲6.4 ▲10.0％ 台虹（8039） 61.6 ▲5.6 ▲10.0％ 宏碁（2353） 32.45 ▲2.95 ▲10.0％ 全坤建（2509） 15.95 ▲1.45 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 海華（3694） 90.0 ▼10.0 ▼10.0％ 順德（2351） 83.3 ▼8.2 ▼8.96％ 錼創科技-KY創（6854） 166.0 ▼14.0 ▼7.78％ 長興（1717） 40.85 ▼3.35 ▼7.58％ 豐達科（3004） 139.0 ▼11.0 ▼7.33％

資料來源：證交所