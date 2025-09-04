▲神魔之塔創辦人曾建中（右2）以3900萬台幣標下黃仁勳皮衣，並將款項捐給母校香港科大當獎學金。（圖／香港科大）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達創辦人兼首席執行長黃仁勳先前獲頒香港科技大學榮譽博士學位，當場在皮衣上簽名並寫下「一位以科大為傲的校友獻給科大與人工智能的未來（From a proud alum to the future of AI and HKUST）」並捐給學校。之後，知名手遊《神魔之塔》創辦人曾建中在首屆智匯晚宴中以1000萬港幣標下該件皮衣，並捐款給該校。

香港科大2日展出由黃仁勳饋贈的簽名皮衣，並宣布正式成立「科大頂尖工程學者獎」，該獎學金由黃仁勳及校董會成員、工學院校友曾建中捐款設立，旨在培育新一代工程領袖。其中，除了曾建中標下皮衣後認捐的1000萬港幣，黃仁勳與妻子共同創立的基金會也捐贈1000萬港幣（約新台幣3937萬元）。

▼黃仁勳在皮衣上簽名並題字。（圖／香港科大，下同）

曾建中表示，「作為校友，我深感榮幸能回饋母校多年的培育與無數機遇。黃博士的皮衣正是自豪與遠見的象徵，能參與創立此項獎學金計畫，我倍感榮幸。」

對此，校長葉玉如也說，「這件皮衣展品別具象徵意義，充分地體現兩位校友的遠見卓識與慷慨胸襟。我們衷心感謝黃博士這份意義非凡的禮物，並對其在培育人才方面戳力以赴深表謝忱。同樣感謝建中對科大始終如一的赤誠與奉獻。透過他們的慷慨捐贈，香港科技大學頂級工程學者獎得以創立。這一獎項將有助我們持續培植科技的開拓者，為新一代塑造創新科技發展的格局。」

香港科大工學院運用此次籌得款項所設立的2項年度獎學金分別為：

科大頂尖工程學者獎（本科生）：每年嘉許三名學業成績卓越、具領導才能及對大學社群有重要貢獻的本科生，每名得獎者可獲獎學金5萬港元。

科大頂尖工程學者獎（博士生）：每年嘉許六名在科研、創新及學術表現有傑出貢獻的博士生，最高獎學金達20萬港元。

▼神魔之塔創辦人曾建中是香港科大工學院校友。（圖／香港科大）