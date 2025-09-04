台船無人艇遙導控完全自製擁搶單優勢　明年匯率持平就能轉盈

▲台船軍用無人船「奮進魔鬼魚號」，可以發射魚雷主打不對稱作戰。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

明年國防預算編列了1320艘攻擊自殺無人艇，預算金額180億元，平均每艘約1364萬元，讓台船(2208)、中信造船(2644)與龍德造船(6753)股價近日大漲。台船高階指出，公司今年3月發表的「奮進魔鬼魚號，簡稱：魔鬼魚」是自主研發，遙導控系統完全自製，具有搶單優勢，公司明年只要匯率能夠持平，估計可以順利轉虧為盈。

台船在鄭文隆擔任董事長期間，就開始自主研發「魔鬼魚」無人船，是由台船及其子公司台船動力，偕同在地廠商組成「台船無人船團隊」，共同合作研製，借鏡「俄烏戰爭」的啟示，從作戰構想、設計、建造到測試，皆圍繞「機動快速、恫嚇打擊」的(不對稱)作戰概念發展，除可利用4G、衛星信號或射頻多種遙導控模式，亦自主開發「群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持(控制權/自毀)」等功能，具有原始碼自主權整合能力。

台船表示，「魔鬼魚」與國內已公開發表之無人船有很大區隔，在「關鍵技術」及「物料商源」規劃，即以「去除紅色供應鏈」、「商規現貨」及「供貨韌性」為研發核心，去除「關鍵技術受制於人」及「物料商源受限」等疑慮。

台船內部評估，軍方要造的無人船應該會採取統一規格，因為艘數太多，目前不知是要分幾年建造，估計各家造船廠都有機會拿到訂單，台船一年有機會接造1至20艘。

在行政院通過的預算當中，還有一艘132億的潛艦救難艦，以各造船廠能量，估計其他造船廠不會跟台船搶單。由於是原型艦，軍方會邊造邊修改，台船會爭取比造潛艦，採取實報實銷，外加約一成利潤的建造模式。

台船今年上半年營收138.38億元，歸屬母公司淨利-25.01億元，EPS-1.98元，其中匯兌損失約16億元，7月開始有匯兌回沖利益。

今日台船與龍德股價都漲停板，收22.65元，是連續兩日漲停，龍德收174.0元，中信上漲7.24%，收2123.0元。

台船明日將召開臨時董事會，通過新任董事長人事案。內定人選陳政宏是台灣大學造船及海洋工程學系碩士，美國密西根大學造船及輪機工程研究所碩士、博士，原任成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任，成大博物館館長。台船將於9月18日將在台北國際航太暨國防工業展展出「魔鬼魚號」，陳政宏17日就會北上與媒體見面。