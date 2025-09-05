台股9月魔咒！　專家曝光「台積電、世芯、聯發科」進場價

▲股市老先覺杜金龍說，股市多頭格局不變，拉回可買進權值股。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

9月魔咒讓投資人想進場又不敢進場，股市老先覺杜金龍說，今年大跌已經在4月關稅股災出現，直到年底，台股都有利多撐盤，就算遇到中秋變盤也只是小拉回，因此只要逢低都是投資人布局的好時機。

「『5月賣股、9月再買回來』是美國華爾街投資名言，台灣的話，則是10月。」杜金龍看「9月魔咒」，態度相當淡定，原因是今年4月台股歷經大崩盤，年底前再大跌的機率不大。

台股創下新高24,551點後，操作難度升高，要漲不漲、要跌不跌的，「這是主升段特徵，創新高後小幅回檔，盤中拉回，沒抓緊機會進場，又馬上走高。」杜金龍指出，根據費波南希數列理論，台股7月站上年線，進入主升段的初升段，這波多頭走勢將持續到中秋節，長線則到2026年4月。

先前他曾說過，8月是費波南希數列第34個月的轉折點（從12,629點起算），台股將進入調整，但幅度不會太大，8月20日台股單日重挫728點，也驗證他的說法；如今股市行進間盤整，投資人戰戰兢兢，但杜金龍說，「即使遇上中秋變盤，也只是小幅下跌，直到明年4月才會出現大量賣壓。」

近期台股成交量放大最多逾5,000億元，融資餘額突破2,600億元，OTC指數也回到關稅股災以前；杜金龍解釋，主升段的典型走法不會一次大噴發，是持續有人進場推升，回檔幅度也會越來越小，而自4月股災以來，權值股帶動大盤創新高後熄火休息，「類股輪漲但多頭趨勢未轉空，小型股漲完後又會輪回權值股。」

「相較其他國家表現，台股今年才漲5%，是後段班，這波行情的火只燒了一半。」他說，關稅變數暫緩、台幣升值干擾有限，且上半年匯兌損失有機會在下半年打平，加上9月有降息題材，在多重利多撐盤下，直到年底看不到大利空，甚至有機會再創高。

也因此，對想回補或空手投資人來說，拉回反而是進場權值股的買點。杜金龍曾說，台積電股價只要回跌30元就能小批進場，只不過股價不斷墊高，黃金買點不容易出現，「所以降低標準，拉回15元或20元就該下手。」

杜金龍分享近期操作，美國時間8月29日台積電ADR盤後股價挫逾3%，他在台灣時間9月1日盤中掛1140元依舊沒買到，「台股位階越來越高，股價越來越穩，有部位就緊抱，免得賣飛後得用更高價回補。」他補充說道。

此外，他同樣看好權值股世芯-KY、聯發科和台達電；操作上，只要大盤回跌500點至600點就能小批進場，若像是世芯-KY這類高價股，只要回跌1.5%到2%也是參考買點。



