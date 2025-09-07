ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

支線型貨櫃船超缺、36歲還在跑　陽明有16艘要汰舊換新

▲陽明海運鮮明輪3月8日於新加坡添加生質燃油。（圖／陽明提供）

▲陽明海運有16艘支線船需要汰舊換新。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／綜合報導

業界龍頭地中海航運(MSC)有1艘船齡高達36歲，超齡使用逾10年的貨櫃船，今年還在跑印度航線，消息傳出業界震驚，也凸顯貨櫃船運市場支線船的嚴重不足現象。陽明海運目前有16艘1500-1800箱支線貨櫃船，船齡已陸續達到18年，需要儘早下單造船，進行汰舊更新，陽明董事長蔡豐明表示，公司將先訂造總計6.5萬箱(20呎櫃)的支線船。

業界指出，老齡化支線型貨櫃箱船正被大量「壓榨」使用，背後折射的是全球支線船舶供應的嚴重緊張。信德海事網指出，地中海航運的「MSC Sabrina III」建造於1989年，目前已經36歲船齡，1998年MSC購自韓進海運，是可裝載3074箱的貨櫃箱。

據粗略統計，MSC自2020年8月以來，已經收購了超過450艘二手船，其中大多為1000-5000箱之間的中小型船舶。其中很多船舶在購買的時船齡已超過了20歲，其中一個核心原因在於可替代的新船實在太少了。

據克拉克森數據顯示，截至今年年中，全球3000箱以下的支線型貨櫃船共3910艘，而其中26%的船齡已超過20年，但同期在建訂單僅有207艘，訂單佔比不足5%，顯示當前支線船市場正面臨一場「更新危機」。

Alphaliner分析師Jan Tiedemann指出，MSC對這些老船也並非放任使用，許多船都進行了發動機降功率調節、塗矽膠塗料、安裝風擋、甚至加裝脫硫塔等技術升級，使其具備了繼續服役的可能性。

英國知名航運諮詢機構MSI(Maritime Strategies International)在其最新報告中指出，支線船建造熱潮正在加速形成，今年上半年，全球新增支線型箱船訂單高達90艘，是去年同期的數倍，創下自2022年第二季度以來的新高，本季度還有約40艘支線船的訂單正在醞釀。

MSI特別指出，60%的支線船隊船齡超過20年，而MSC和CMA CGM也正考慮發起全面的支線船更新計劃。班輪公司已成為當前支線船建造主力，約佔新訂單的48%，這也導致市場上可供租賃的船舶更加稀缺。

根據MB Shipbrokers 2025年6月最後一周的市場週報顯示，中國船廠正成為支線船建造的主要承接地，目前所有1700–4300箱船型的2027年建造船位幾乎全部排滿，2028年中以前的建造名額也基本被鎖定，買家為鎖定艙位，普遍接受將2028年交付的新船按2027年的價格下單，與此同時，二手船交易亦十分活躍，但可用船源極度短缺。

業界評析，在全球供應鏈重構與綠色航運轉型的大趨勢下，支線船已不再只是戰術工具，而是未來航運生態的「基礎設施」。誰能掌握這條賽道的節奏，誰就有機會搶佔區域航運的新高地。

業界高階指出，一般貨櫃船船齡超過20年就會準備汰換，以目前兩岸情勢，陽明船隻不會在中國大陸建造，而支線船絕大多數都是由大陸造船廠承造，國內台船塢位有限，如果要在日本、韓國建造，交船期估計都在2028年以後，船價也會高許多。

陽明方面則表示，船型、艘數、建造時間，需視內部評估規劃、作業程序、國際經濟情勢、船廠塢檔等各項因素綜合考量而定。

關鍵字： 支線型貨櫃船36歲還在跑陽明16艘汰舊換新

